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Takibe alınan zehir taciri enselendi

Kocaeli'de teknik ve fiziki takibe alınan zehir tacirinin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Evinin çatısında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

27 Eylül 2018 Perşembe 22:39
Takibe alınan zehir taciri enselendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinin çatısında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halıdere Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.M'yi takibe aldı.

ÇATI KATINDA ZEHİR YETİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, çatı katında saksı içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Burada yapılan aramada, 33 kök Hint keneviri, 12 dal iplere asılı kuru kenevir, 610 gram ayıklanmış uyuşturucu madde, 2 kilo 70 gram esrar ve 265 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 22:39
  1. Gölcük
  2. Kocaeli
  3. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü

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