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Medya Takeoff kim? Takeoff kim neden öldürüldü?
Medya

Takeoff kim? Takeoff kim neden öldürüldü?

Takeoff mesleği neydi? Rapçi Takeoff silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Peki, Takeoff kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 17:18:00 -
Takeoff kim? Takeoff kim neden öldürüldü?

Migos müzik grubu üyesi olan Takeoff, ABD Houston'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Başından yaralanan Takeoff'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Takeoff kim? Takeoff kim neden öldürüldü?

Takeoff olarak bilinen şartıcının tam ismi  Kirshnik Khari Ball'dır. 18 Haziran 1994'te dünyaya gelen şarkıcı Amcası  Quavo ve kuzeni Offset ile birlikte kurduğu hip hop ve trap müzik üçlüsü Migos'la tanınmıştır. The Last Rocket albümü solo olduğu tek albümüdür.

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