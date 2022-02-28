Take-Off 101 programı nedir? Take-Off 101 programına başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Take-Off 101 nedir?, lisans 3. sınıf öğrencisi iken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrencilere 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık 12 ay part-time çalışma fırsatı sunan bir yetenek programıdır.

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 3. sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılan ve süreçleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, 4. sınıfta eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyuncu yarı zamanlı olarak çalışma fırsatı bulacak. Değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayıp part-time olarak işe alınan yeteneklerimiz, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve Temmuz 2023 tarihinde mezun olmaları sonrasında tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek ve büyük ailemizin değerli bir parçası olma fırsatını yakalayacaklardır.

Take-Off 101 başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak,

01.01.1996 ve sonrasında doğmuş olmak,

En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3.sınıf öğrencisi olmak ve olduğunu belgeleyebilmek,

İstanbul ve Ankara'daki ofislerde, haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

İyi derecede İngilizce bilmek (THY AO tarafından yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olmak).

Take-Off 101 başvurusu ne zaman?

Başvurular, kurumsal web sitemiz üzerinden 10.03.2022 tarihine kadar alınacaktır.

Çalışma yeri İstanbul ve Ankara olup İstanbul'da çalışacak kişilerin İstanbul ve çevresinde; Ankara'da çalışacak kişilerin ise, Ankara ve çevresinde öğrenim görüyor olması tercih edilecektir.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle sınıf şartını sağladığınızı belgeleyebilmek için, "Eğitim Bilgilerim" kısmında "Lisans" sekmesinde yer alan "Dosya Seç" butonundan "Öğrenci Belgesi"ni yükleyebilirsiniz.

Take-Off 101 çalışma alanları neler?

İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri

Kalite & Teknik

Mali

Operasyon

Planlama

Pazarlama & Satış

Turkish Cargo

Yatırım & Anlaşmalar

Take-Off 101 Programı, dünyada en fazla uluslararası noktaya uçan havayolu firması olan Türk Hava Yollarında kariyerine başlamak isteyenlere birbirinden farklı alanlarda part-time çalışma imkânı sunuyor. İlan detayları için tıklayın