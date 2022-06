Takdir, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır? Takdir, Teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

2021-2022 Eğitim yılının ikinci dönem karneleri için sabırsızlanan öğrencilerin karneleri e okul üzerinde erişime açılmakta. E-Okul Veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı. Öğrenciler VBS'den karne notlarını ve devamsızlık durumlarını öğrenmek için giriş yapıyor. Peki, e-okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? Takdir ve Teşekkür hesaplama işlemi. İşte, e-okul yazılı ve sözlü sınav sonuçları öğrenme sayfası...

Takdir, Teşekkür belgesi kaç puanla alınır?

70,00-84,99 arasındakiler teşekkür belgesi almaya hak kazanacak olup 85,00 ve daha yukarı olanlar ise takdir belgesi alacaklar.

Takdir, Teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre; not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur. Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır. 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi alır.

Devamsızlığı kaç gün olan teşekkür, takdir belgesi alamaz?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yılki yönetmelikte takdir ve teşekkür hesaplama işleminde kriterleri açıklamıştı. O kriterler şöyleydi:

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Ayrıca, devamsızlık süresi 10 günü ve toplamda 30 günü aşan öğrenciler ise ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak. İşte, yayımlanan o değişiklik; Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.