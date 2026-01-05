Takdir kaç puanla alınır? Ortaokul ve lise takdir–teşekkür ortalaması

Okullarda birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılacak olması, öğrencilerde not ortalaması hesaplama telaşını da beraberinde getirdi. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026’da başlayıp 26 Haziran 2026’da tamamlanacak. Bu süreç öncesinde en çok merak edilen konuların başında, takdir ve teşekkür belgesi için gereken puanlar yer alıyor.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Dönem sonu karne ortalaması, her ders için yapılan yazılı sınav puanları üzerinden hesaplanıyor. Bir dersin 1. yazılı puanı, 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanıyor, ardından toplam yazılı sayısına bölünüyor. Bu işlem tüm dersler için ayrı ayrı yapılıyor.

Öğrenci, her ders için oluşan bu ortalamaları topluyor ve aldığı ders sayısına bölerek dönem ağırlıklı not ortalamasını elde ediyor. Ortaya çıkan bu puan, takdir veya teşekkür belgesi alınıp alınamayacağını belirliyor.

Ortaokulda takdir ve teşekkür kaç puanla alınır?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının tüm sınıf düzeylerinde, belge alabilmek için bazı temel şartların sağlanması gerekiyor. Buna göre öğrencinin Türkçe dersinden en az 70,00, diğer derslerin her birinden ise en az 50,00 puan alması şart.

Bu koşullar sağlandıktan sonra, tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalamasına bakılıyor. 70,00 ile 84,99 arasında ortalamaya sahip olan öğrenciler teşekkür belgesi, 85,00 ve üzeri ortalama yakalayan öğrenciler ise takdir belgesi almaya hak kazanıyor.

Lisede takdir ve teşekkür belgesi şartları

Ortaöğretim kurumlarında da belge sistemi benzer şekilde işliyor. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, öğrencinin tüm derslerden başarılı olması, dönem puanlarının ağırlıklı ortalamasının 70,00’in altına düşmemesi ve davranış puanının 100 olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan öğrencilerden 70,00–84,99 aralığında ortalaması olanlara teşekkür, 85,00 ve üzeri ortalamaya sahip olanlara ise takdir belgesi veriliyor.

Üstün başarı belgesi kimlere verilir?

Liselerde ayrıca uzun vadeli başarıyı ödüllendiren bir uygulama da bulunuyor. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.