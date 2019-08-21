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Takasbank, VİOP'ta yükümlülük hesaplamasında değişikliğe gitti

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, VİOP'ta işlem gören opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmeleri sonucu kalan yükümlülük hesaplanmasında değişikliğe gidildiğini bildirdi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:05
Takasbank, VİOP'ta yükümlülük hesaplamasında değişikliğe gitti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Takas ve Saklama Bankası'nca, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yürütülen Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü'nde değişikliği gidildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'den yapılan açıklamada, VİOP'ta işlem gören opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmeleri sonucu kalan yükümlülük hesaplanmasında değişikliğe gidildiği bildirdi.

Açıklamada, bir hesaba ait gün sonu teminat tamamlama çağrısının ertesi gün kapatılmasına ilişkin toplam yükümlülüğün hesaplanması aşamasında, bir iş günü öncesine ait sabit gün sonu risk dizinlerinin dikkate alınmasına ilişkin geliştirme yapıldığı ifade edildi.

Opsiyonlarda ve fiyatı yabancı para cinsinden olan vadeli işlem sözleşmelerindegerçekleştirilen işlemler sonucu kalan yükümlülük hesaplanırken, dayanak varlık fiyatlarının ve döviz kurunun güniçerisindeki değerlerine bağlı olarak değişen risk dizinleri kullanılmayacağı belirtilen açıklamada, üyelerin yapacakları işlemlersonucunda kalan teminat tamamlama çağrısı tutarlarını işlem gerçekleşmeden önce hesaplayabilmeleri imkanının doğacağı kaydedildi.

Açıklamada, nakit Türk lirası teminat bakiyesi, gün sonundaki hesap güncelleme işlemleri sonucunda ortaya çıkan toplamyükümlülüklerini karşılamaya yetmeyen hesapların nakit Türk lirası yükümlülüklerini yerine getirme son saatinin, teminattamamlama çağrısı kapama son saatinden ayrıştırılarak 11.00 olarak belirlendiği ifade edildi.

Bu saat itibarıyla hala eksi bakiyede olan hesaplara temerrüt cezası işletileceği, kar dağıtım sürecinin 15.00 yerine 11.00'de tamamlanmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, geliştirmelerin BISTECH Platformu 2.9 sürümü geçişi ile birlikte 26 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:05
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