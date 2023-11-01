Tahvil ve nakitte son durum! Yastık altı hala cazip mi?

Tasarruf sahipliği oranı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 19’dan yüzde 25,3’e yükseldi. 2011 yılından bu yana tasarruf sahipliğinde en yüksek orana ulaşıldı. Bu çeyrekte tasarruf yapma davranışı hem erkeklerde hem de kadınlarda arttı ancak tasarruf yapan erkeklerin oranındaki artış daha yüksek. Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı geçen çeyrekle benzer düzeyde yüzde 70 oranında gerçekleşti.

Erkeklerde yüzde 33

ING Türkiye’nin, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2023 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, kadınlarda tasarruf sahipliği oranı 3 puanla yüzde 17.6’ya yükselirken, erkeklerde tasarruf sahipliği oranı 9 puan artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Çocuklu bireylerde artış fazla

Çocuklu bireylerde tasarruf sahipliği bu yılın ikinci çeyreğinde 5 puanlık artışla yüzde 21’e ulaşırken, çocuksuz bireylerde tasarruf sahipliği oranı yüzde 33 ile bir önceki çeyrekten 9 puan fazla oldu. Tasarrufu olanların tasarruf yapma gerekçeleri arasında “geleceğe yatırım” unsuru geçen çeyrekte olduğu gibi yine yüzde 54 ile ilk sırada belirtilirken, “çocuklarım için” gerekçesi ise 2 puan artışla yüzde 23’e yükseldi.

Altın tasarrufunda gerileme

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında ikinci çeyrekte yastık altı altın ve nakit, bir önceki döneme göre 3 puan azalarak yüzde 22 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 19 ile sistem içi altın ve yüzde 14 ile döviz vadeli hesap takip etti. Hisse senetlerinin tercih edilme oranı 4 puan artışla yüzde 9 oldu. Bireysel emeklilik fonlarının tercih edilme oranı yüzde 12 iken, TL vadeli hesap oranı yüzde 9 olarak gerçekleşti.