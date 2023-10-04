Tahvil mi gram altın mı?

Türkiye İstaistik Kurumu TÜİK tarafından eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre; eylül ayında enflasyon % 4,75 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise; % 61,53 artış gösterdi. Her iki veride piyasa beklentisinin altında gerçekleşti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına katılan TCMB Başkanı Erkan; Politika faizinde gerçekleştirilen kademeli ve kararlı artışların yanı sıra makro ihtiyati çerçevede atılan sadeleşme adımlarının da katkısıyla piyasa mekanizmasının yeniden tesisinin sağlandığını belirtti. Atılan son adımların aylık enflasyon ana eğiliminde yavaşlamaya destek sağlarken, kur oynaklığında ve rezerv artışları üzerindeki olumlu etkisine de değindi.

AHL Analiz'e göre; Kur yatay pozitif fiyatlamasına devam ederken 27,50TL seviyesinin sınırlı altında seyir sürüyor. Bugün gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,50TL seviyesi üzerinde kalıcılığın devam etmesi durumunda 27,60TL ve 27,70TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 27,40TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,30TL ve 27,20TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Altının onsunun seyri

Eylül ayında sarı metal neredeyse %5 prim kaybetti. Teknik olarak gün içinde 1815 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1810 ve 1805 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Olası yukarı yönlü tepki alımlarının gelmesi durumunda ise 1820 dolar ve üstünde 1825 ile 1830 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.

Tahvillerin profili

İlk direnç noktası olarak 1,2080 direnç seviyesi takip edilebilir, bu seviye üstünde fiyatlamalarda 1,2100 psikolojik direnç seviyesi ve sonrasında 1,2120 noktası diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1,2060 ilk destek bölgesi, bu seviye altında ise 1,2040 ve 1,2020 bölgelerini genel olarak takip edebiliriz.

Altındaki beklenti

Beklenti altında gelen enflasyon rakamları kurda sınırlı etki oluştururken gram altın fiyatları yatay görünüm sergiledi. Gün içinde 1603TL seviyesini kadar geri çekilen fiyatlama gün sonunda 1612TL seviyesinde kapanış gördü. Bugün ABD’de açıklanacak özel sektör istihdam verisi ve Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam rakamları ons altında yön belirlerken sınırlı kur etkisi ile birlikte yurtiçi gram altın fiyatları için de haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında takip edilecek.

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