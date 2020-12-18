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Dünya Tahran’ı durdurmak için Araplarla anlaştık
Dünya

Tahran’ı durdurmak için Araplarla anlaştık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv rejiminin ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:19:00 -
Tahran’ı durdurmak için Araplarla anlaştık

İsrail’e ziyarette bulunan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile bir araya gelen Netanyahu, İran’ın dünya barışını tehdit ettiğini ileri sürerek, “Bu büyük tehdidi önlemek için hepimiz birleşmeliyiz” dedi.

İran’ın bölgede ve dünyada “terör örgütlerini” desteklediğini iddia eden Netanyahu, “Bugün İran engellenmezse, yarın, Avrupa ve Amerika’yı hedef alabilecek nükleer savaş başlıkları taşıyan füzelere sahip olacak ve küresel bir zorba haline gelecektir. Böylece herkesi tehlikeye atacaktır” ifadelerini kullandı.

Netanyahu, ABD’nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas’ın İsrail ile normalleşmesinde oynadığı rolü takdir ettiğini belirterek O’Brien’e hitaben şunları söyledi: “Başkan Donald Trump, Tahran’daki zorbaları şımartmak yerine en ağır yaptırımları uygulama politikasını benimsedi. Bu politika Orta Doğu’da çok büyük bir destek aldı. İsrailliler ve Araplar, Trump’ı, İran ile yapılan en kötü nükleer anlaşmadan çekildiğinde takdir etti. Şimdi de İsrail, ABD ve Arap ülkeleriyle İran’ı durdurma konusunda anlaştı. O’Brien bence sen de bunu onaylıyorsun.”

ABD’li O’Brien ise, “Yapılan tüm anlaşmalar çok önemliydi. Ancak hiçbiri Yahudi halkıyla tarihi bağları olan Fas’la yapılanı kadar büyük değildi” ifadelerini kullandı.

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