Tahran’dan şer ittifakına 'güvence' şartı: Boş vaatlere karın tok

İran Dışişleri Sözcüsü: ABD ile ateşkesi reddeden İran, savaşın yeniden başlamaması garantisi istiyor.

Bölgeyi kana bulayan ABD-israil ortaklığının, köşeye sıkıştıkları anda devreye soktuğu "ateşkes" manevrası İran duvarına çarptı. İran Dışişleri Sözcüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Washington’ın samimiyetten uzak ve sadece zaman kazanmaya yönelik hamlelerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Tahran yönetimi, sadece silahların geçici olarak susmasını değil, saldırgan tarafın bir daha sivil altyapıları ve komutanları hedef almayacağına dair somut ve hukuki garantiler verilmesini istiyor.

Müzakere masasında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu arabulucu ülkeler trafiği sürdürürken, İran’ın bu kararlı tutumu şer ittifakının planlarını altüst etti. Sözcü, "Geçmişteki ihlalleri unutmadık, halkımızın güvenliğini boş vaatlere teslim etmeyiz" mesajını vererek, kalıcı bir sükunet için saldırganların geri adım atması gerektiğini belirtti. ABD’nin sunduğu 45 günlük sürenin sinsi bir hazırlık aşaması olduğunu değerlendiren bölge uzmanları, İran’ın "garanti" talebinin masadaki dengeleri tamamen değiştireceğini öngörüyor.

Orta Doğu’da bir süredir devam eden çatışmalarda ateşkes beklentisi gündeme gelirken, İran’dan gelen açıklama süreci yeniden belirsizliğe sürükledi.

İran yönetimi, Pakistan tarafından iletilen ve ABD ile koordineli hazırlandığı belirtilen iki aşamalı ateşkes planını kabul etmedi.

'GEÇİCİ DEĞİL KALICI ÇÖZÜM' MESAJI

İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada, geçici bir ateşkese sıcak bakmadıklarını net bir şekilde ortaya koydu.

Açıklamada, “Geçici ateşkes değil savaşın sona ermesini istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İKİ AŞAMALI PLAN NEYDİ?

Pakistan’ın girişimiyle hazırlanan planın ilk aşamasında ateşkes, ikinci aşamasında ise kapsamlı bir anlaşma hedefleniyordu.

Planın içeriğinde;

İran’ın nükleer programına ilişkin adımlar atması

Yaptırımların kaldırılması

Dondurulan mali kaynakların serbest bırakılması

gibi kritik başlıklar yer alıyordu.

GÖZLER ABD'İN ATACAĞI ADIMDA

İran’ın teklifi reddetmesi sonrası gözler yeniden Donald Trump’ın açıklamalarına çevrildi.

ABD yönetimi, daha önce İran’a anlaşma için süre tanımış ve bu sürenin uzatıldığını duyurmuştu.

Çatışmaların sürdüğü bölgede askeri hareketlilik de dikkat çekiyor. İran’ın hava savunma sistemleriyle ABD’ye ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması gerilimi daha da artırdı.

ABD kaynakları ise olayın yaşandığını doğrularken, mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK NOKTA

Tüm bu gelişmelerin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik önemini koruyor.

Ateşkesin sağlanamaması durumunda bölgedeki ekonomik ve siyasi risklerin daha da artabileceği değerlendiriliyor.