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Dünya Kupası simüle edildi, A Milli Takım için sıralama duyuruldu! Şampiyonluğa kadar tek tek hesaplandı Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif... Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit Orsolini ve Rowe vetosu mu? Tedesco Beşiktaş ve Galatasaray'ı üzdü: Alman teknik adam sorun oldu Terör devletine boykot şamarı: Siyonist medya itiraf etti Erling Haaland, Türkiye forması için bakın ne dedi! Sosyal medya yıkıldı... Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! 1 Temmuz’da zorunlu hale gelecek
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Foto - Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit

Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad'da dün Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü kazada bilanço belli oldu.

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Foto - Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit

Kazada 19'u asker, biri binbaşı ve 2'si albay olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Foto - Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit

Askerlerin bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildiği aktarıldı.

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Foto - Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit

Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulu görevlendirilmişti.

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