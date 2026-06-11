Pakistan'da dünkü helikopter Faciası: 22 asker şehit
Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde dün meydana gelen askeri helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 22 olduğu bildirildi.
Pakistan’ın Azad Keşmir bölgesinde dün meydana gelen askeri helikopter kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 22 olduğu bildirildi.
Pakistan'ın Azad Keşmir bölgesinin başkenti Muzaffarabad'da dün Mi-17 helikopterinin teknik arıza nedeniyle kalkış sırasında düştüğü kazada bilanço belli oldu.
Kazada 19'u asker, biri binbaşı ve 2'si albay olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Askerlerin bugün düzenlenen cenaze törenlerinin ardından defnedildiği aktarıldı.
Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma kurulu görevlendirilmişti.
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