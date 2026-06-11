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Gündem Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor
Gündem

Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen iş birliğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Duran, asırlar boyunca ticaret yollarının merkezinde yer alan bu kadim toprakların, bugün de ekonomik iş birliğinin güçlü bir aktörü olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; karşılıklı kazanım, iş birliği ve ortak kalkınma temelinde bölgesel bağlantısallığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran NSosyal hesabından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen iş birliğine ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, paylaşımında asırlar boyunca kıtaları birbirine bağlayan ticaret yollarının merkezinde yer alan bu kadim toprakların, bugün de bölgesel bağlantısallığın ve ekonomik iş birliğinin güçlü bir aktörü olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ulaştırma, lojistik ve bölgesel bağlantısallık alanlarında gelişen iş birliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyoner diplomasi anlayışının somut bir yansıması olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Geçmişte medeniyetleri buluşturan yollar, bugün yeni ulaştırma koridorlarıyla ticareti, kalkınmayı ve refahı geleceğe taşıyor. Bölgesel krizlerin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen alternatif ulaşım güzergâhları; yalnızca iki ülke arasındaki iş birliğini değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı ve ekonomik sürekliliği de güçlendirmektedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; karşılıklı kazanım, iş birliği ve ortak kalkınma temelinde bölgesel bağlantısallığı güçlendirmeye ve yeni fırsat kapıları açmaya devam edecektir."

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