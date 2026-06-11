İstifacı 28’den kurultay baskısı: “Kurultay toplanmazsa suç işlenmiş olur”

CHP’de mahkemenin kurultaya ilişkin mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim tartışması yeni bir boyut kazandı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Parti Meclisi’nden (PM) 28 üyenin noter marifetiyle istifa ettiğini belirterek, parti tüzüğüne göre PM’nin düştüğünü ve olağanüstü kurultay sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.

“17 İSTİFA YETERLİYDİ, 28 İSTİFA TOPLANDI”

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Emre, CHP tüzüğünün ilgili hükümlerine dikkat çekerek, Parti Meclisi’nin yedek üyeler dahil üye sayısının üçte ikinin altına düşmesi halinde olağanüstü kurultay sürecinin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

Emre, “Biz şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Tüzüğe göre gerekli sayı 17 idi. Bu şartlar altında Parti Meclisi düşmüştür ve olağanüstü kurultay dışında bir seçenek kalmamıştır” dedi.

“KURULTAYI TOPLAMAMAK SUÇTUR”

Kurultayın geciktirilmesinin hukuki sonuçlar doğuracağını savunan Emre, “Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar. Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar, hiçbir karar alamazlar” ifadelerini kullandı.

“PARTİ SEÇİMLERE GİREMEZ HALE GELEBİLİR”

Emre, CHP’nin son geçerli kurultayının 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapıldığını öne sürerek, yeni kurultayın zamanında gerçekleştirilmemesi halinde partinin ciddi hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini iddia etti.

CHP’nin seçimlere katılma hakkının riske girebileceğini savunan Emre, parti mallarının Hazine’ye irat kaydedilmesi tehlikesinin de bulunduğunu öne sürdü.

ÖZEL CEPHESİNDEN FARKLI MESAJ

Öte yandan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise parti içinde alınacak kararların tüzük çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirtirken, “Biz CHP'liyiz. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve genel merkezimiz ne karar alırsa uyarız” dedi.

CHP’de bir yanda kurultayın derhal toplanmasını isteyen grup, diğer yanda mevcut yönetimin devam etmesini savunan isimler arasında yaşanan gerilim, parti içindeki güç mücadelesinin yeni bir aşamaya taşındığı yorumlarına neden oldu.