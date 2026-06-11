Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarife göz atalım... Detoks sürecinde hücresel yenilenmeyi desteklemek için meyve ve sebzelerin çiğ hallerine mutlaka yer verilmelidir. Ancak bu besinler katı bir şekilde tüketilmemeli, bunun yerine sıvı hale getirilmelidir. Sabah'a göre; Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotu kullanarak evde kendi smoothie'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler, renkleriyle olduğu kadar tadıyla da cezbediyor. Meyve ve sebzelerle yapılan, destekleyicilerle zenginleştirilen, yağlı tohum, yulaf ezmesi, keten tohumu yağı gibi birçok besin grubu üyesi ile öğününüzü güzelleştiren smoothie'ler, yaz günleri için ideal olan buz gibi içeceklerdir.