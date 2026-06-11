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Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...
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Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarife göz atalım... Detoks sürecinde hücresel yenilenmeyi desteklemek için meyve ve sebzelerin çiğ hallerine mutlaka yer verilmelidir. Ancak bu besinler katı bir şekilde tüketilmemeli, bunun yerine sıvı hale getirilmelidir. Sabah'a göre; Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotu kullanarak evde kendi smoothie'lerinizi hazırlayabilirsiniz. Bu içecekler, renkleriyle olduğu kadar tadıyla da cezbediyor. Meyve ve sebzelerle yapılan, destekleyicilerle zenginleştirilen, yağlı tohum, yulaf ezmesi, keten tohumu yağı gibi birçok besin grubu üyesi ile öğününüzü güzelleştiren smoothie'ler, yaz günleri için ideal olan buz gibi içeceklerdir.

#1
Foto - Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

KİRAZLI MALZEMELER 12 adet kiraz 1 bardak yarım yağlı süt 1 dilim zencefil 1 çay kaşığı tarçın 2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt YAPILIŞI: Malzemelerin hepsini karıştırıp blender'dan geçirin ve hazır!

#2
Foto - Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

KARPUZLU MALZEMELER 600 gram karpuz 250 ml süt 125 gram yoğurt 1 -2 yemek kaşığı pudra şekeri 2 top vanilyalı dondurma YAPILIŞI: Bütün malzemeleri bir kaba koyup blender veya rondo yardımıyla ezelim. En son içine dondurmayı ekleyip tekrar ezelim.

#3
Foto - Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

PANCARLI MALZEMELER Yarım su bardağı kadar soyulmuş ve doğranmış taze kırmızı pancar 1 çay kaşığı kadar soyulmuş, ezilmiş taze zencefil Yarım su bardağı portakal suyu Yarım su bardağı su 1 adet dondurulmuş muz (halkalar halinde dilimlenmiş) 1 su bardağı dondurulmuş çilek YAPILIŞI: Öncelikle pancar, zencefil, portakal suyu ve suyu bir karıştırıcıda bir araya getirin. Görünür bir pancar veya zencefil parçası kalmayacak şekilde pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Dondurulmuş çilekleri ve muzu ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Smoothie hazır.

#4
Foto - Yaz boyunca elinizden düşürmeyeceğiniz işte o 4 sağlıklı tarif...

YEŞİL MALZEMELER 1 kivi 4-5 dal ıspanak, 1 salatalık, 1 tatlı kaşığı bal 1 su bardağı badem sütü 1 çay kaşığı keten tohumu YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da geçirerek hazırlayacağın bu smoothie, şişkinlik hissini hafifletiyor ve yalnızca 150 kalori. Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapılabiliyor desek yeri. Daha mayhoş bir tat istersen yeşil elmalı smoothie de hazırlayabilirsin. Tarçınla çok yakışıyorlar.

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