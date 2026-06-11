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Aktüel Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde!
Aktüel

Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde!

Yeniakit Publisher
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Tek Parti döneminin Yahudi sevgisi resmi arşivlerde!

Devlet Arşivleri'nden çıkan 1936 ve 1937 tarihli resmi kararnameler, CHP'nin tek parti diktatörlüğü döneminde izlenen çifte standartlı azınlık politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Devlet Arşivleri'nden çıkan 1936 ve 1937 tarihli resmi kararnameler, CHP'nin tek parti diktatörlüğü döneminde izlenen çifte standartlı azınlık politikasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yahudileri ve Yunanlıları korumak adına adeta seferber olan dönemin idaresinin, Müslüman Türk milletinin değerlerine yönelik saldırılara karşı ise aynı hassasiyeti göstermediği tescillendi.

Yunan ve Yahudi propagandasını devlet eliyle muhafaza eden CHP'nin tek parti idaresi, bu toprakların öz evladı olan Müslüman Türk milletine ise adeta zindan hayatı yaşattı. Camilerin ahıra çevrildiği, Ezan-ı Muhammedi’nin aslından koparılarak susturulduğu o karanlık yıllarda, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi ve okunması bile jandarma dipçiğiyle yasaklanmıştı.

 

Mukaddesatımıza savaş açan CHP zihniyeti, jandarma baskınlarıyla evlerde ve gizli dehlizlerde Kur'an öğrenmeye çalışan masum çocukları, yaşlı alimleri "irtica" bahanesiyle zindanlara atarak tam bir cadı avı yürütmüştü.

Cumhuriyet Arşivi'nden çıkan vesikalar, tarihin karanlık sayfalarında gizlenen bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. 1936 yılına ait ilk belgede, "Yahudileri tezyif edici" nitelikteki kartpostalların toplatılması ve ülkeye sokulmasının yasaklandığı görülüyor. 1937 tarihli diğer belgede ise, geçmişte Anadolu'yu kana bulayan, camileri yakıp yıkan işgalci Yunanlıların güya "rencide olmaması" adına Türk-Yunan dostluğunu bozacak her türlü resim ve yayının yasaklandığı ilan ediliyor. Azınlıkların haysiyeti ve dış devletlerin keyfi için peş peşe sansür kararları alan tek parti zihniyetinin bu tavrı, milletin vicdanında derin bir yara açtı.

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Yorumlar

Adem

Müslüman düsmani ve gavur dostu esittir CHP...bunlar ne zaman vatan,millet için bir sey yaptilarki...?!!isleri güçleri dinle,müslümanlarla ugrasip,hazineyi talan edip türkiyeyi gavura peskes çekmek....

Akın Ercan

Belgeleri gizleyen zihniyetler aşikar Müslüman düşmanlığı yapmaktan 110 yıldır vazgeçmiyor devam ediyor, oy veren müslümanda gram akıl yok. insan diline, dinine, diyanetine, örf ve adetlerine düşman bir zihniyete bir partiye oy verirmi, aklı olan vermez Rabbim Müslümanlara akıl izan nasip etsin, islam düşmanlarına azap nasip etsin inşallah
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