Tahran'dan Pompeo'ya yalanlama

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, Pompeo'nun İran’ın El Kaide ile bağlantılı olduğunu ileri süren açıklamalarını yalanladı. Hatipzade, İran’ın uzun yıllardır ABD terörünün ve onların desteklediği grupların kurbanı olduğunu dile getirerek, Pompeo'nun bu iddialarının İran aleyhindeki politikalarının hezimete uğradığının göstergesi olarak yorumladı. Pompeo’nun CIA Başkanlığı döneminde de Petro-dolarlar karşısında İran ve El Kaide arasında sahte irtibatlar oluşturma çabasını hatırlatan Hatipzade, İranlı yetkililerin yıllardan beri bu oyunlara gereken cevabı verdiğini kaydetti. İran DIşişleri Bakanı Cevad Zarif ise Pompeo'nun iddiaları karışışında "El Kaide iddiası uydurma. Bunlar savaş kışkırtıcısı yalanlar" şeklinde tepki verdi.