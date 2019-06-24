Tahran’dan kritik açıklama! ‘Çok denediler ama başarılı olamadılar’

İran’ın başkenti Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından ABD'nin başlattığı siber saldırıların başarısız olduğunu açıkladı.

Pentagon, İran'ın füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerini etkisiz bırakmak için uzun planlı siber saldırı başlattıklarını duyurmuştu.

Washington Post gazetesi, Perşembe günü düzenlenen siber saldırının, roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktarmıştı.

New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD'nin İHA'sının düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme olduğu belirtildi.

İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığı söz konusu saldırıların başarısız olduğunu duyurdu.

Azari- Jahromi açıklama yaptı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Javad Azari- JahromiTwitter hesabı üzerinden, “Çok denediler ama siber saldırılarında başarılı olamadılar” açıklamasını yaptı.

“Siber terörizm ile uzun zamandır mücadele ediyoruz” diyen Azari-Jahromi, İran'ın geçen yıl 33 milyon siber saldırıyı bertaraf ettiğini dile getirdi.

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait insansız hava aracını vurarak gerilimi tırmandırmıştı. Başkan Donald Trump'ın olayın hemen akabinde saldırı emri verdiği ancak son anda vazgeçtiği ileri sürülmüştü.

Söz konusu söylentilere açıklık getiren Trump, “Biz karşılık vermek amacıyla dün gece 3 farklı yere saldırı için tamamen hazır durumdaydık. Ne kadar insan ölecek diye sordum. Bir general 150 dedi. Saldırıdan 10 dakika önce durdurdum, bir İHA'nın düşürülmesine karşılık orantılı değildi. İran'a saldırı konusunda acelem yok” ifadelerini kullandı.