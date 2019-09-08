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Tahran’dan gelişmiş santrifüj hamlesi

İran, ABD’nin yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının üçüncü aşamasında uranyumu yüzde 20’den fazla zenginleştirme kapasitesine sahip gelişmiş santrifüjler kullanacaklarını duyurdu.

08 Eylül 2019 Pazar 09:09
Tahran’dan gelişmiş santrifüj hamlesi

İRAN Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, dün başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasını önceki gün başlattığını duyurdu.

Üçüncü aşamada araştırma ve geliştirme taahhütlerini askıya aldıklarını ve uranyum zenginleştirme için gelişmiş IR4 VE IR6 santrifüjlerine gaz enjekte etmeye başladıklarını aktaran Kemalvendi, “Araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladık. Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz” dedi.

AVRUPA’YA UYARI

İran’ın yüzde 20 ve ötesinde uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Kemalvendi, “Uranyum zenginleştirme düzeyi hakkında bir yükümlülüğümüz bulunmuyor ancak şu anda uranyumu yüzde 20 zenginleştirmeye ihtiyacımız yok” diye konuştu. Tahran’ın anlaşmadaki taahhütlerini azaltma adımlarını şeffaf bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan Kemalvendi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) nükleer tesislerdeki denetimlerini kısıtlama kararı almadıklarını belirtti. Kemalvendi, “Avrupa, nükleer anlaşmayı kurtarmak için fazla zaman kalmadığını bilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

UAEA: KONUYU RAPOR ETTİK

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ın uranyum zenginleştirmek için gelişmiş santrifüjler kullanma kararına ilişkin gelişmelerden haberdar olduklarını, konunun ülkede bulunan ajans müfettişleri tarafından Viyana’daki kurumun merkezine rapor edildiğini duyurdu. UAEA’nın resmi sosyal medya hesabından, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başlamasıyla birlikte gelişmiş santrifüjler kullanma kararına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ajansın İran’da sahadaki müfettişleri ilgili bütün faaliyetleri UAEA’nın Viyana’daki merkezine rapor edeceklerdir” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:09
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