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Aktüel

Tahran'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 00:29:26 -
Tahran'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a çıktı

TAHRAN (AA) - İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 19 olduğu belirlendi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın Tecriş Meydanı yakınlarındaki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte meydana gelen patlamada 19 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 15'inin kadın olduğu belirtildi.

Tahran Savcısı Ali El-Kasi Mehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamanın, kliniğin ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan, patlamanın etkisiyle çevredeki binaların da camları kırıldı. Olayın ardından Şeriati Caddesi trafiğe kapatılırken patlama yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi ve yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Tahran'ın kuzeyinde bulunan klinikte yerel saatle dün 21.00 civarında meydana gelen patlamada 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



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