  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tahran'da Taliban'dan önemli görüşme
Dünya

Tahran'da Taliban'dan önemli görüşme

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Tahran'da, Taliban'a karşı direniş başlatan Ulusal Direniş Cephesi Başkanı Ahmed Mesud ve eski komutanlardan İsmail Han ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:59:00 -
Tahran'da Taliban'dan önemli görüşme

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki'nin, Tahran ziyaretinde Ahmed Mesud ve İsmail Han ile görüştüğünü söyledi.

Muttaki'nin, her iki isme Afganistan'a dönmeleri ve can güvenlikleri konusunda güvence verdiğini aktaran Mücahid, kimsenin muhalif olmasına yol açacak bir sebebin kalmaması ve ülkenin geleceğinin herkes için güvenilir olması için çalıştıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade de görüşmeyi doğrulayarak, "İran, Afganistanlı farklı gruplara ev sahipliği yapıyor. Bu ziyarette de İran, söz konusu müzakerelere ev sahipliği yaptı. Bu grupların liderleri arasında iyi bir görüşme gerçekleşti. Sonucun Afganistan halkı için ışıldayan bir gelecek olmasını umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın 6 Eylül 2021'de Pencşir vilayetini ele geçirmesinin ardından ülkenin efsane komutanlarından Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un Pencşir'den Tacikistan'a kaçtığı iddia edilmişti.

Ulusal Direniş Cephesi ise ülkede en son Taliban kontrolüne geçen Pencşir'in dağlık bölgelerinde hala direnişin devam ettiğini öne sürüyor.

Diğer yandan ülkenin batısındaki Herat vilayetinde Taliban'a karşı çatışmalara katılan ve günlerce direnen eski komutanlardan İsmail Han, 12 Ağustos 2021'de Herat'ın Taliban'ın kontrolüne geçmesiyle Taliban'a teslim olmuş ve birkaç gün sonra da İran'a kaçmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay