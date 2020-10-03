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Aktüel Tahran'da "Kovid-19 salgınına karşı en az bir hafta sıkı kısıtlamalar uygulansın" çağrısı
Aktüel

Tahran'da "Kovid-19 salgınına karşı en az bir hafta sıkı kısıtlamalar uygulansın" çağrısı

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, en az bir hafta süreliğine tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulması ya da sıkı kısıtlamalara tabi tutulmasını, sosyal, kültürel ve dini toplantıların ertelenmesini ve birçok işletmenin de kapatılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:19:48 -
Tahran'da "Kovid-19 salgınına karşı en az bir hafta sıkı kısıtlamalar uygulansın" çağrısı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Ali Rıza Zali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma zincirini kırabilmek için başkentte en az bir hafta sıkı kısıtlamalar uygulanmasını talep etti.

Şehid Beheşti Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Zali, Tahran Valisi Enuşirvan Muhsini Bendpey'e gönderdiği mektubunda, başkentte yeniden hızlanan salgının yayılma zincirini kırabilmek için üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim öğretim kurumlarının en az bir hafta süreliğine kapatılması ya da sıkı kısıtlamalara tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Cuma namazlarının da bir hafta iptal edilmesini öneren Zali, sosyal, kültürel ve dini her türlü toplantının ertelenmesini, müze, sinema ve tiyatrolar ile kuaför ve güzellik salonlarının kapatılmasını, özellikle güreş, karate ve judo gibi temaslı spor dallarının faaliyetlerinin de durdurulmasını tavsiye etti.

Tahran Koronavirüsle Mücadele Kurulu Başkanı Zali, kafeler, kahvehaneler, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, su parkları, yüzme havuzları gibi işletmelerin de bu aşamada bir hafta süreyle kapatılmasının önemini vurguladı.

İran'da nisan ortalarında düşüşe geçen günlük vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ve bazı eyaletlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle son aylarda yeniden artmıştı.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Eylül'de 3 bin 825 ile zirve yapmıştı. Başkent Tahran da uzun süredir "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli bölgeler arasında başı çekiyor.


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