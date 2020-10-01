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Dünya Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 23:42:00 - 2020-10-01 23:48:40

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla başlayan çatışmalar tüm hızıyla devam ederken uluslararası arenada da çatışmaların yankıları devam ediyor.

İran rejiminin Ermenistan'a verdiği askeri teçhizat ve destek İran'da yaşayan Türkleri isyan ettirdi.

İran'ın başkenti Tahran'da İran'ın Ermenistan'a verdiği desteği protesto eden bir grup Türk, "Ermenileri desteklemek cinayettir" sloganları attı.

İran'ın yaklaşık yüzde 40'ını Azerbaycan Türkleri oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde İran'da bir haber sitesinin Ermenilere şehit demesi büyük tepki çekmişti. Tepkiler sonrası haber sitesi çeviri hatası olduğunu açıklamıştı.

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