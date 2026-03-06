Tahran'da casusluk operasyonu: İsrail ve ABD bağlantılı 5 kişi yakalandı

İran'ın başkenti Tahran'da bazı stratejik merkezler ve camilerden görüntü aldıkları iddia edilen 5 kişi, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. İran basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan kişilerin İsrail ve ABD ile bağlantılı oldukları ve bu ülkeler adına casusluk faaliyeti yürüttükleri belirlendi. Söz konusu şahısların, şehirdeki ulaşım ve hareketlilik durumuna ilişkin bilgi ve koordinatları "düşman unsurlara" iletmek amacıyla hazırlık yaptıkları ifade edildi.

TEYAKKUZ HALİ EN ÜST DÜZEYDE

Operasyonun ardından İran güvenlik makamları, vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulundu. Çeşitli noktalarda şüpheli şekilde görüntü çeken veya bilgi toplayan kişilerin vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirilmesi istendi. Emniyet ve güvenlik kurumlarının en üst düzeyde teyakkuz halinde olduğu vurgulanan açıklamada, ülke içinde herhangi bir "düşman unsuru" hareketliliği tespit edilmesi durumunda gerekli adımların derhal atılacağı belirtildi.