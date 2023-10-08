Tahran'da "Aksa Tufanı" coşkusu

Filistin silahlı direniş örgütü Hamas'ın İsrail'i hedef alan operasyonu başkent Tahran'da çoşkuyla kutlandı. Tahran'da Filistin Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Filistin meydanında toplanan İranlılar, okunan marşlar ve ezgiler eşliğinde Aksa Tufanı Operasyonu’nu zafer coşkusuyla kutladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali hamaney'in söylemi üzerine İsrail'in yok olacağı tarihin geri sayım tabelasının bulunduğu Filistin meydanına "Büyük Özgürlük Operasyonu Başladı" başlığı ile afişler asılırken, Tahranlılar "Siyonist rejim gitmeli" ve "İsrail'i yeryüzünde sileceğiz" pankartları taşıdı. “Kahrolsun İsrail” ve “Kuran-ı Kerim vaadi gerçekleşiyor” sloganlarının atıldığı kutlamada, Filistin bayrakları dalgalandırılırken, Aksa Tufanı Operasyonu havai fişekler ve meşaleler eşliğinde kutlandı.

“Bu operasyon İsrail rejimi ile normalleşmek isteyen Suudi Arabistan gibi ülkeler için de önemli bir mesaj oldu”

Tahran'daki zafer kutlamalarına katılan Ahmet İrfani, Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu’nun İran ve tüm bölge ülkeleri tarafından sevinçle karşılandığını belirterek, "Bu operasyon İsrail rejimi ile normalleşmek isteyen Suudi Arabistan gibi ülkeler için de önemli bir mesaj oldu. Dini liderimiz Ayetullah Hameney'in dediği gibi bu rejim sona ermek üzere. Diğer ülkeler de ona göre dikkatli olmalılar çünkü kaybeden ata oynuyorlar" ifadelerini kullandı.

“Yeryüzünde hiç bir toprak gasp edilemez”

Kutlamalara katılan İranlı üniversite öğrencisi Muhammed Cemşidi ise, "Bugün Filistin'in özgür insanları için kazanılan bu zaferden dolayı çok mutluyum. Yeryüzünde hiç bir toprak gasp edilemez ve gasp edilirse gerçek sahipleri onu geri alır. bugün gerçekleşenleri hepimiz izliyoruz" dedi.

“bir gün Mescid-i Aksa’da namaz kılacağımıza inanıyorum”

İranlı Meryem Mehdevi, "Gazze şehitlerinin intikamları alındı. Bu nedenle gerçekten çok mutluyum ve bir gün Mescid-i Aksa’da namaz kılacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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“Tüm İsrailliler yeryüzünden silindiği gün gerçek mutluluğumuz olacak”

Kutlamaya katılan Fatıma Teymuri ise, "Bugün gerçekten çok mutluyum. O kadar mutluyum ki mutluğumu nasıl gösterebileceğimi bilemiyorum. Elbette bu bizim mutluluğumuzun daha başlangıcı. Tüm İsrailliler yeryüzünden silindiği gün gerçek mutluluğumuz olacak” dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Israil’e karşı “Aksa Tufanı Operasyonu” başlatıldığını ve ilk 20 dakikada 5 bin roket ve havan fırlatıldığını duyurmuştu.