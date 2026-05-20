Tahran-Washington hattında sinsi diplomasi trafiği! ABD, Pakistanlı arabulucularla İran’a yeni teklifini iletti!

Cem Kaya
Tahran-Washington hattında sinsi diplomasi trafiği! ABD, Pakistanlı arabulucularla İran'a yeni teklifini iletti!

İran ile ABD arasında küresel dengeleri derinden sarsacak gizli mesaj alışverişi ve sinsi diplomasi trafiği Pakistan arabuluculuğunda tüm hızıyla devam ederken, İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Washington'ın Tahran'ın şartlarına karşı yeni bir teklif sunduğunu duyurdu.

İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran’ın 14 maddelik teklifine ABD’nin yanıt verdiğini belirterek, "ABD Pakistanlı arabulucular üzerinden İran’a yeni bir teklif iletti" dedi.

İran ve ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda mesaj alışverişi devam ediyor. İran merkezli yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran’ın 3 gün önce 14 maddelik teklifini göndermesinin ardından ABD’nin Pakistanlı arabulucular aracılığıyla yeni bir teklifi İran’a ilettiğini aktardı.

İran’ın son teklifi incelediği ve yanıt vermediği belirtilen haberde, Pakistanlı arabulucunun tekliflerdeki farklılıkları gidermek amacıyla Tahran’da bulunduğu ifade edilerek, henüz hiçbir konunun kesinleşmediği vurgulandı.

Pakistan İçişleri Bakanı Tahran’da

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile devam eden mesaj alışverişine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi’nin İran ziyaretinin amacının ABD ile mesaj alışverişini kolaylaştırmak ve taraflar arasında gönderilen metinleri netleştirmek için ek açıklamalar sunmak olduğunu belirtmişti. Bekayi, ABD tarafına karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran’ın "ciddiyet ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etmişti.

İran'dan cevap gecikmedi! Çocuk katili ABD'den okul yalanı

ABD'den Küba'ya sinsi kuşatma ve küstah yaptırımlar! Siyonist ve batılı şer odaklarının taşeronu ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun "yeni Küba" safsatasına Havana'dan tokat gibi cevap geldi!

ABD Başkanı Trump'tan Tahran'a gözdağı! "Her şeyleri gitti, gidip bu işi bitirecek miyiz?"

Erdoğan, Trump ile görüştü

abdnin teslimiyat anlaşmasıyla büyük israilin önünü açacağını sanıyorsa yanılıyor abdde nükleeri bırraksın yalancı sahtekar trumpun yalanlarına kimse kanmaz kanmamaldırr

Soykırımcı Katil ABD ve İsrail terör devletleri, dünyayı kendi istedikleri gibi yönetme maksadıyla İran'la olan görüşmelerde KURTLA KUZU HİKAYESİNDEN öteye geçmiyor.
+90 (553) 313 94 23