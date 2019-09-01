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Tahran Milletvekilinden hapishanedeki kadın aktivistlere destek

İran Meclisi Kadın Grubu Başkanı Pervane Silahşör, ülke hapishanelerindeki kadın aktivistlere "ağır cezaların" verilmesini eleştirdi

01 Eylül 2019 Pazar 16:04
Tahran Milletvekilinden hapishanedeki kadın aktivistlere destek

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tahran Milletvekili ve Kadın Grubu Başkanı Pervane Silahşör, kadın aktivistlere verilen hapis cezalarını eleştirdi.

İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden reformist siyasetçi Silahşör, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda "Meclis önünde gösteri yaptıkları" gerekçesiyle tutuklanan Merziye Emiri ve Atıfe Rengriz'e verilen hapis cezalarını eleştirerek, kadın aktivistlere destek açıklaması yaptı.

Silahşör, "Bugünlerde İran hapishanelerinde kadınların feryatları yükseliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Meclis önünde işçi haklarını savunma eylemi yapmaları nedeniyle gözaltına alınan Emiri'ye 10, Rengriz'e 11 yıl hapis ve kırbaç cezası verildi." ifadelerini kullandı.

Sadece "protesto eylemi" gerekçesiyle verilen söz konusu cezaların ağır olduğuna dikkati çeken Silahşör, gazeteci Nuşin Caferi'nin de gözaltına alınmasının sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olduğunu vurguladı.

Silahşör, Adalet Bakanlığına, "Gençlik heyecanıyla bu gibi protestolara girişenlere daha merhametli davranmalıyız." çağrısında bulundu.

İran'da son dönemde, ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik baskı altında olan halkın talep ve haklarını savunan aktivistlere ağır cezalar veriliyor.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 16:04
  1. Atıfe Rengriz
  2. İran Meclisi Kadın Grubu Başkanı Pervane Silahşör
  3. İran'daki haspihanelerde kadın aktivistler
  4. Merziye Emiri

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