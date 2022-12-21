‘Tahminlerimde en fazla 1 lira yanılmışımdır' diyen AK Partili isim yeni asgari ücreti açıkladı

Asgari ücret maratonunda rakamın belirlenmesi için komisyon üç kez toplandı. Dün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda ilk kez Türk-İş tarafından 9 bin TL rakamı dile getirildi. Ancak üçüncü toplantıda da asgari ücretin ne kadar olacağına dair bir rakam belirlenmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu belirterek "Verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" diye konuştu. Gündemdeki '2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtına ilişkin konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve ekonomist Resul Kurt ise tarih vererek açıklama yaptı.

"Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor"

Kurt, dünkü toplantının ardından A Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük vereceğiz. Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. 'Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız' dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. Türk-İş Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı."

"Benim beklentim..."

Kurt, "AK Parti'de konuşulan oran ne?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Parti içerisinden hiçbir arkadaşımız bu komisyonun üyesi değil, söz sözlersek manipülasyona açık olur. Ben 10 bin brüt düşündüm. Akademisyen kimliğimin yanında çalışma hayatının da içerisindeyim.

Asgari ücret için bireysel, danışman olarak yaptığım çalışmalarda tahminlerim belki 1 lira şaşmıştır. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında."

"Önümüzdeki hafta başı açıklanır"

Öte yandan Kurt işçilrin yüzde 65 artış talep ettiğini belirtirken "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.