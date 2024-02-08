  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?
Gündem

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Yeniakit Publisher
2024-02-08 11:21:00 -

Murat Gezici'den Murat Kurum'a methiyeler: Türk toplumu tarafından kabul görmüştür CHP’nin anketçisi Murat Gezici, katıldığı yayında İstanbul'da seçim yarışının kıyasıya bir mücadele içinde geçeceğini belirterek Murat Kurum'un tesadüfen seçilen bir aday olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum'u seçmesinin sebeplerini bir bir sıralayan Gezici, elindeki verilerle Kurum'un 'Türk halkı tarafından çok sevildiğini' söyledi. Bu sırada stüdyodaki muhalif gazeteciler ne diyeceğini bilemedi.

Seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız verirken şehir bazında 'kim kazanır, bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' gibi anket çalışmaları kritik önem taşıyor.

Muhalefetin anket çalışmalarını yürüten Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici de bu anlamda kritik veriler paylaştı.

Flaş TV yayınına katılan Gezici, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un Türk toplumu tarafından kabul görmüş bir isim olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'un adaylığına neden ve nasıl karar verdiğini anlattı.

Gezici Kurum'a adeta methiyeler dizerken canlı yayına eşlik eden Nagehan Alçı, Serdar Akinan ve Elif Tataroğlu bu ifadeler karşısında yorumsuz kaldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

MURAT KURUM TÜRK TOPLUMU TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞTÜR"

Gezici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar eleştirilse de Murat Kurum geçmişte bürokratlık yapmış, bakanlık yapmış, deprem olduğunda, sel olduğunda, bir yangın olduğunda gösterdiği performans, Türk toplumu tarafından kabul görmüştür.

ERDOĞAN BOŞU BOŞUNA ADAY ÇIKARMADI"

Birçok araştırma şirketi, Murat Kurum'u Türk siyasetinde en çok güvenilen iki isminden biri olarak telaffuz etti.

Murat Kurum, uzun bir süredir Türk toplumu tarafından sevilmiş bir isimdir. Ve en güçlü adaydı. Sayın Erdoğan boşu boşuna aday çıkarmadı.

"MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU KIYASIYA BİR YARIŞ İÇİNDE OLACAK"

Ali Yerlikaya’nın ve farklı isimlerin adları geçti ama Murat Kurum teşkilat tarafından da hızlı adapte olabilecek bir isimdi. Ali Yerlikaya toplumun çok sevdiği bir İçişleri Bakanı.

MHP kanadında da çok seviliyor. Ama aday gösterildiğinde kendi tabanlarında belki ayrışma olabilirdi, Kürtler rahatsız olabilirdi.

O yüzden bir şekilde AK Parti’ye oy vermiş ama çekimser kalan yüzde 17-18’lik bir seçmen var.

Yani İstanbul’da AK Parti’nin oyu yüzde 42 ise bunun yüzde 17’si çekimserdi. Murat Kurum burada onları mobilize edebilir.

O yüzden çok ciddi bir yarış olacak. Murat Kurum’un ve İmamoğlu’nun kıyasıya bir yarış içinde olabileceğini görüyoruz."

Anketçi Murat Gezici'den Fatih Erbakan iddiası
Anketçi Murat Gezici'den Fatih Erbakan iddiası

Siyaset

Anketçi Murat Gezici'den Fatih Erbakan iddiası

Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu
Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu

Siyaset

Murat Gezici'den akılalmaz yalan! Sultan Abdülhamid'in eserine kondu

CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap
CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap

Gündem

CHP’li Murat Gezici donakaldı! Zafer Şahin'den canlı yayında efsane cevap

Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü
Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü

Gündem

Murat Gezici'nin 'Kızılelma' yorumu Nedim Şener'i çıldırttı! Adeta deliye döndü

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...
Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

Medya

Sevilay Yılman ile Murat Gezici SADAT'ı tartıştı! İkisi de birbirini FETÖ'cülükle itham etti...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Onemli olan yercekimi kanununun varliginin firikdak olmayan biri, adam gibi adam tarafindan ifade edilmesidir

.... ....

Okur

Bu adamın tv lere çıkması zaman israfı başka bişey değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23