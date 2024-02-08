Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Seçime sayılı günler kala partiler çalışmalarına hız verirken şehir bazında 'kim kazanır, bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' gibi anket çalışmaları kritik önem taşıyor.

Muhalefetin anket çalışmalarını yürüten Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici de bu anlamda kritik veriler paylaştı.

Flaş TV yayınına katılan Gezici, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un Türk toplumu tarafından kabul görmüş bir isim olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'un adaylığına neden ve nasıl karar verdiğini anlattı.

Gezici Kurum'a adeta methiyeler dizerken canlı yayına eşlik eden Nagehan Alçı, Serdar Akinan ve Elif Tataroğlu bu ifadeler karşısında yorumsuz kaldı.



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MURAT KURUM TÜRK TOPLUMU TARAFINDAN KABUL GÖRMÜŞTÜR"

Gezici açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Her ne kadar eleştirilse de Murat Kurum geçmişte bürokratlık yapmış, bakanlık yapmış, deprem olduğunda, sel olduğunda, bir yangın olduğunda gösterdiği performans, Türk toplumu tarafından kabul görmüştür.

ERDOĞAN BOŞU BOŞUNA ADAY ÇIKARMADI"

Birçok araştırma şirketi, Murat Kurum'u Türk siyasetinde en çok güvenilen iki isminden biri olarak telaffuz etti.

Murat Kurum, uzun bir süredir Türk toplumu tarafından sevilmiş bir isimdir. Ve en güçlü adaydı. Sayın Erdoğan boşu boşuna aday çıkarmadı.

"MURAT KURUM VE EKREM İMAMOĞLU KIYASIYA BİR YARIŞ İÇİNDE OLACAK"

Ali Yerlikaya’nın ve farklı isimlerin adları geçti ama Murat Kurum teşkilat tarafından da hızlı adapte olabilecek bir isimdi. Ali Yerlikaya toplumun çok sevdiği bir İçişleri Bakanı.

MHP kanadında da çok seviliyor. Ama aday gösterildiğinde kendi tabanlarında belki ayrışma olabilirdi, Kürtler rahatsız olabilirdi.

O yüzden bir şekilde AK Parti’ye oy vermiş ama çekimser kalan yüzde 17-18’lik bir seçmen var.

Yani İstanbul’da AK Parti’nin oyu yüzde 42 ise bunun yüzde 17’si çekimserdi. Murat Kurum burada onları mobilize edebilir.

O yüzden çok ciddi bir yarış olacak. Murat Kurum’un ve İmamoğlu’nun kıyasıya bir yarış içinde olabileceğini görüyoruz."