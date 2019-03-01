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Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul depremi...

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Ekvator'da ve Peru'da meydana gelen depremlerdeki başarılı tahminleriyle dünya gündemine oturdu. Akıllara 'Hoogerbeets'in İstanbul için yaptığı korkutan uyarı gerçekleşecek mi' sorusu geldi.

01 Mart 2019 Cuma 19:36
Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul depremi...

'Deprem tahmincisi' Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz günlerde yeni kehanetini açıklamış ve Mart ayının başında 7 veya 8 büyüklüğünde deprem olacağını söylemişti. Yeni deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'ın bu tahmini doğru çıktı ve Peru'da bugün 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Peki geçtiğimiz günlerde İstanbul depremi hakkında da tahminde bulunan Hoogerbeets'in bu kehaneti tutacak mı?

21 Şubat tarihinde dünyayı bir depremin beklediğini açıklayan ve Ekvator'da yaşanan 7.7'lik deprem ile bu tahmini doğru çıkan Frank Hoogerbeets dünya gündemine oturmuştu. Önceki gün yine bir deprem açıklaması yapan Hoogerbeets yine çok konuşuluyor.

Ayrıca 'Deprem kahini' olarak ünlenen, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe giren Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets ilk kez İstanbul depremi için konuştu.

"Belki de, bu mümkün"

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemiş, özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.Hoogerbets, bu kez de Marmara Depremi hakkında açıklamada bulundu. Hoogerbets, 3 ya da 4 Mart'ta dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtirken, bu depremin İstanbul'da olup olmayacağı sorusuna, "Belki de, bu mümkün" diye konuştu.

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets yeni bir tahmin daha yayınlamıştı. Frank Hoogerbeets, 9 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geleceğini iddia etmişti.

Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Deprem kahinin bu iddialar sonrasına bugün Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru'daki depremin Brezilya, Bolivya ve Şili'de de hissedildiği belirtildi. Ardından gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevirildi.

Frank Hoogerbeets tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yaptı. Frank Hoogerbeets'e göre iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartlar birebir benzerlik gösteriyor.

Hepsi gök hareeketlerine bağlı

Hoogerbeets gök cisimlerinin yer çekimi kuvvetinin Dünya'nın tektonik hareketleri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Hoogerbeets'e göre Ay ile aynı düzleme gelecek olan Mars Merkür, Güneş ve Jüpiter ile hizalanacak.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:36
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