Tahmin bekleyen altın yatırımcılarına uyarı!

Altın fiyatları düşüş trendinde işlem görüyor. Altın yatırımcılarının FED toplantısı nedeniyle endişeli bekleyişi sürerken analistlerden yeni tahminler geldi. İşte altın fiyatlarına dair son tahminler...

Reuters’ın en son anketine göre, aşı kaynaklı ekonomik iyileşme konusundaki iyimserlik, piyasa katılımcılarının 2021 ve gelecek yıl için altın fiyat tahminlerini düşürmelerine neden oldu. 42 analistin katıldığı anket, altın için 2021 adına ONS başına 1.784 dolar ve 2022 için 1.743 dolarlık bir medyan tahmini verdi.

Bu, üç ay önce benzer bir ankette sırasıyla 1.925 ve 1.908 dolarlık tahminlere göre keskin düşüşlere işaret ediyor. Anket tahminine göre, analistler gümüşün bu yıl ONS başına ortalama 25,75 dolar olacağı tahmin ediyor. Önceki ankette ise analistler 25,86 dolara işaret etti. Katılımcıların çoğu, güçlü endüstriyel tüketim sayesinde gümüşün bu yıl altın’dan daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Commerzbank’ta FICC Teknik Analiz Araştırması Ekip Başkanı olan Karen Jones, altın piyasaını yorumladı. Analist, altın fiyatı 1.730/23 dolarlık bölgesi koruduğu için tekrar yükselişe geçmesini bekliyor. Karen Jones altın tahminlerini paylaşarak şu seviyelere dikkat çekti:

"2019-2021 destek hattı 1.697 dolardan geliyor. Altın’ın yukarı hareketi 55 günlük MA’da şimdilik 1.800,64 dolardan düştü. Daha endişe verici olan, Elliott dalgası sayımlarının daha negatif hale gelmesi ve 1.730/23 dolar bölgesine doğru bir geri çekilmeye işaret ettiği gerçeğidir. Orada kalması koşuluyla, üst tarafı bir kez daha denemeliyiz. 55 günlük MA’nın üzerinde, 200 günlük MA 1.856,36 dolarda ve düşüş trendi 1.876 dolarda yatıyor. Bunun şimdilik üst tarafı tutacağından şüpheleniyoruz. Kilit destek, 1.697 dolar civarında ve Haziran 2020’nin en düşük seviyesi 1.670 dolar. Burada yukarıda kalırsa ters bir önyargı olduğunu varsayacağız."