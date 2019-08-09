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Tahmazoğlu’ndan Oğuz Boyları’na ziyaret

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu’nu ziyaret ederek federasyon başkanı Huzeyfe Durmaz ve üyelerle bir araya geldi.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
Tahmazoğlu’ndan Oğuz Boyları’na ziyaret

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu’nu ziyaret ederek federasyon başkanı Huzeyfe Durmaz ve üyelerle bir araya geldi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu’nun toplantısına katıldı. Federasyon Başkanı Huzeyfe Durmaz ve üyelerin ev sahipliğinde yapılan toplantıda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke’ye dernek üyelik belgesi takdim edildi. Yapılan etkinlikte 2019 Eylül ayında yapılacak olan "Üzüm Şenliği" ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.


Toplantıda açıklamalarda bulunan Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz, “Bugün Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke’ye dernek üyelik belgesini takdim etmek ve eylül ayında yapacağımız ‘Üzüm Şenliğ’ için bir araya geldik. Bugünkü toplantımızla dokuzuncu ayın yedisinde en iyi üzüm yetiştiriciliği adı altında üzüm festivali yapacağız. Bu konuda en büyük destekçimiz de Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’dur. Kendisine üyelerimiz ve derneğimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinlikte konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bu davette bulunan başkanımıza ve dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Allah bu muhabbeti, birliği ve dirliği bozmasın. Biz hep beraber ülkemizin huzuru ve kalkınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu gibi STK’lar bulunması, güçlü olması çok önemli. Daha önceki ziyaretlerimizde de bir araya gelmiştik. Dernek üyeliğinize bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan ötürü şeref duyduk” ifadelerini kullandı.


AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ise, “Böyle bir organizasyon yaptığı için Huzeyfe Durmaz başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu çatı altında her biri birbirinden kıymetli insanlarla bizi bir araya getirdiği için sağ olsun. Bu tip etkinlikler dayanışma için gerçekten çok önemlidir” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Gaziantep Oğuz Boyları Federasyonu Başkanı Huzeyfe Durmaz tarafından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke’ye dernek üyelik belgesi takdim edildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:48
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