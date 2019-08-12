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Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:02
Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.


Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camisi’nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban kesim yerlerini ziyaret etti. Burada kurban kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Tahmazoğlu, huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.


Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. İlçemizin 82 farklı noktasında kasaplar ve din adamlarımız nezaretinde kesim yerleri kurduk. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza çay ve simit ikramlarında bulunduk. Şahinbey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü, Zabıta ekiplerimiz ve diğer birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bu vesile ile vatandaşlarımızın Kurban Bayramını bir kez daha yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 15:02
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