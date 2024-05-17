Tahmazoğlu, Gaziantep kurbanlık fiyatlarına tepki gösterdi

Geçtiğimiz günlerde, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Gaziantep Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, 2024 yılı kurbanlık fiyatlarını açıklamıştı. Birlikler tarafından ortak bir bildiriyle açıklanan fiyatlar ise birçok kişi tarafından tepkilere sebep oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’da birlikler tarafından açıklanan kurbanlık fiyatlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tahmazoğlu, “Fahiş fiyata karşıyız” dedi.

AÇIKLANAN FİYATLAR SPEKÜLATİF

Tahmazoğlu, “Birliklerin yetkisi olmamasına rağmen piyasada 180-190 ₺’ye satılan hayvanların kilosunu, Kurban Bayramı öncesi 240-250 ₺ olarak açıklaması spekülatif bir harekettir. Bu duruma, Ticaret ve Tarım İl Müdürlükleri ile birlikte müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse il dışından hayvan getirerek pazar yerlerimizde satışını yapıp, vatandaşlarımızın uygun şartlarda ete ulaşımını biz sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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