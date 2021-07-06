Tahliye edilen FETÖ sevici Gergerlioğlu'ndan ilk mesaj!
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine karar verdiği HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, twitter hesabından ilk mesajını paylaştı.
Yeniakit.com.tr
Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenmişti. Mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmedince, HDP'li eski vekil serbest kaldı.
Terör sevici HDP'liler tarafından cezaevinde karşılandı!
FETÖ sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen mahkeme kararı terör sevici HDP'yi mutluluğa boğdu. Gergerlioğlu partilileri tarafından Sincan Cezaevi önünde karşılandı. Terör sevici HDP'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz." denildi.
İlk mesajını paylaştı
FETÖ sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisini karşılayan HDP'lilerle birlikte parti genel merkezine gitti. İlk mesajını sosyal medya hesabından veren Gergerlioğlu, "Nerede kalmıştık?" diye yazdı.