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Tahkim Kurulundan Beşiktaş kararı
Spor Tahkim Kurulundan Beşiktaş kararı
Spor

Tahkim Kurulundan Beşiktaş kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Beşiktaş Icrypex ile Tofaş arasında oynanan maçtaki kural hatası ile ilgili Beşiktaş'ın başvurusunu haklı buldu.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 20:01:00 -
Tahkim Kurulundan Beşiktaş kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Beşiktaş Icrypex ile Tofaş arasında oynanan maçtaki kural hatası ile ilgili Beşiktaş'ın başvurusunu haklı buldu.

Beşiktaş konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve "Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile Merkez Hakem Kurulu üyelerini, almış oldukları haksız kararla ilgili olarak özeleştiri yapmaya, başta camiamız olmak üzere basketbolun tüm paydaşlarından özür dilemeye davet ederiz" denildi.

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