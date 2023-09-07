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Spor Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret
Spor

Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret

Yeniakit Publisher
2023-09-07 20:54:00 -
Tahkim Kurulu'ndan 1959 öncesi için Galatasaray'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesindeki şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyona yaptığı itirazı reddetti.

Galatasaray'ın itirazı kabul edilmedi

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin başvurusu üzerine kurulan 1959 öncesi şampiyonlukları araştırma komisyonuna dair Galatasaray Kulübü'nün yaptığı itiraz, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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