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Tahir Tellioğlu: Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini söyledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:26
Tahir Tellioğlu: Kentsel dönüşüm 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın hayata geçmesinin istihdama da olumlu etki edeceğini belirterek, "Plana göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar. 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek." dedi.

İnşaat sektörü temsilcileri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İMKON Genel Başkanı Tellioğlu, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı genel olarak olumlu bulduklarını ancak söz konusu planın sektörün diğer paydaşlarıyla diyalog halinde yapılmasının bu çalışmayı daha başarılı kılacağını söyledi. Başarının bir ekip işi olduğunu dile getiren Tellioğlu, sektör temsilcilerinin de bu işe dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Tellioğlu, son dönemde inşaat sektöründe kaydedilen gelişmelere değinerek, "Türkiye, son 3-5 yıllık dönemde yıllık yaklaşık 1,5 milyon civarında konut üretiyor. En azından ortalama ürettiğimiz konut adedinin, yüzde 30 kentsel dönüşüm kapsamlı olması lazım. Kentsel dönüşüm gerektirecek alanlar daha çok şehir içindedir." diye konuştu.

Söz konusu planın hayata geçmesinin, istihdama da olumlu etki edeceğine işaret eden Tellioğlu, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre, 1,5 milyon konut 5 yılda dönüştürülecek, bu da her yıl 300 bin konut yapar, 300 bin konut yapımı da yaklaşık 100 bin kişinin istihdam kadrosuna katılması demek." ifadesini kullandı.

"Yalıtımla 5 yılda 6 milyar lira tasarruf"

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği Başkanı Levent Pelesen de eylem planıyla dönüşüm alanlarında inşa edilecek yapılarda enerji verimliliği oranına göre hibe verileceğini veya kredi sağlanacağını belirterek, böylece enerji verimliliğini esas alan proje sayısının yükseleceğini ve ekonomiye katkı sağlanacağını anlattı.

Pelesen, Türkiye'nin ısı yalıtımı mevzuatının, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle aynı seviyeye getirilmesi hususunun önemli bir fırsat olarak kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Ülkemizde yalıtımla ilgili yasal düzenlemeler henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Eylem planı çerçevesinde mevzuatların iyileştirilmesi, ısı yalıtım kalınlıklarının artırılarak AB seviyesine yükseltilmesi enerji verimliliği için çok önemli bir adım olacak. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın katkısıyla ısı, su, ses ve yangın yalıtımını kaliteli malzeme ve uzman uygulamalarla gerçekleştirirsek, dayanıklı, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşabiliriz." dedi.

Türkiye'de binalarda kullanılan enerji miktarının, tüketilen toplam enerjinin yüzde 32'sine ulaştığının altını çizen Pelesen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Alacağımız ısı yalıtımı önlemleriyle bu savurganlığın önüne geçmemiz lazım. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda söz edildiği gibi her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun yalıtılması durumunda, 5 yıllık sürede toplam 6 milyar liradan fazla tasarruf etmemiz mümkün. Tüm yalıtım uygulamalarını etkileyen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarını artırarak, güvenli, sağlıklı ve konforlu yapılara kavuşmamızı hızlandıracak."

"Binaları yıkmadan depreme hazırlıklı olmak mümkün"

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan da vatandaşların oturdukları yapıların deprem riskine karşı güçlendirmelerini sağlamak için mevzuat çalışması yapılacağını ve her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceğinin açıklanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda da yer alan "güçlendirme" çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Halihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun, 5 yıl içinde dönüştürüleceğini açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, aynı zamanda her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceğine dikkati çekmesi çok önemli. 2012 yılında çıkarılan Afet Riski Altındaki Alanların Yeniden Yapılması yasasına göre hayata geçen kentsel dönüşüm, bu yıl yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile aslında yeni başlamıştı. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nda mevcut yapılar için vatandaşlara güçlendirme ruhsatı verileceği, bu çerçevede her yıl 50 bin konutun güçlendirilerek kullanılabileceği belirtildi."

Kentsel dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı güçlendirme çözümünün iyi değerlendirilmesi gerektiğinin, binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olmanın mümkün olduğunun altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güçlendirme ve yenileme çalışmalarıyla, binaları yıkmadan depreme hazırlıklı olmamız mümkün. Uluslararası alanda 'Deep Renovation' denilen, ülkemizde de 'Derin Yenileme' olarak bilinen çalışmalar, bir yapının güçlendirilmesinden dış cephesine, iç makyajlanmasından bacasına, tesisatına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. Ayrıca enerji verimliliği ve sera gazı salımının daha da önem kazandığı günümüzde, atığı yöneteceksek binanın kendisini atık haline getirmeye, yani binayı önce moloza çevirip sonra yeniden yapmaya gerek yok. Mevcut binaların hepsini yenilemek, hatta yeşil bina haline getirmek mümkün. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz dönemde yenileme çalışmaları da vatandaşları güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşturacak.”

 

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:26
  1. İMKON
  2. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı
  3. Tahir Tellioğlu
  4. istihdam
  5. Anadolu Ajansı

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