Tahir Güven cinayetine karıştığı tespit edilen 26 PKK’lı daha yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geçtiğimiz günlerde Güven’i öldüren teröristin HDP Milletvekilinin evinde yakalandığını açıklamıştı. Güven'e düzenlenen silahlı saldırı olayına karıştığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS ve gençlik yapılanması DGH'ye yönelik dün sabah saatlerinde Şırnak'ta İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerince operasyonlar düzenlendi. 26 şüpheli yakalanırken, HDP Cizre ilçe binasında da aramada yapıldı. Binadaki terör örgütü propagandası içeren çok sayıda malzemeye el konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün kardeşi silahlı saldırıda öldürülen eski AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven'e taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilen taziyede Güven'e Allah'tan rahmet dileyen Soylu, “Kalleş bir tuzakla katledildi. Kanı yerde kalmayacak, bunu bilmenizi isteriz. Parmağı olan herkesten hesap sorulacak” dedi.