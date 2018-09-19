Tahinli soğan salatası tarifi
Farklı bir lezzet denemek istiyorsanız bu tarif tam size göre. Tahinli soğan salatası nasıl yapılır19 Eylül 2018 Çarşamba 22:49
MALZEMELER
1 adet irice soğan
Tuz ve kimyon
Sosu İçin:
2 yemek kaşığı tahin
1 yemek kaşığı zeytinyağ
Limon suyu ( İsteğe bağlı olarak sirke de kullanılabilir.)
NASIL YAPILIR?
Soğanı soyup halka halinde doğrayın. Tuz ve kimyonu ekleyip elinizle soğanları biraz ovun.
Derin bir kapta tahin, zeytinyağ ve limon suyunu karıştırıp soğanları bu kabın içine alın. Kaşıkla iyice karıştırın ve bir servis tabağına alın. Salatanızı çörekotu ve kırmızı pul biber ya da toz biber ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
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