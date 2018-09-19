Tahinli soğan salatası tarifi

MALZEMELER

1 adet irice soğan

Tuz ve kimyon

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Limon suyu ( İsteğe bağlı olarak sirke de kullanılabilir.)

NASIL YAPILIR?

Soğanı soyup halka halinde doğrayın. Tuz ve kimyonu ekleyip elinizle soğanları biraz ovun.

Derin bir kapta tahin, zeytinyağ ve limon suyunu karıştırıp soğanları bu kabın içine alın. Kaşıkla iyice karıştırın ve bir servis tabağına alın. Salatanızı çörekotu ve kırmızı pul biber ya da toz biber ile süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.