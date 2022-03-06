Tahinli pekmezli çörek tarifi nasıl yapılır? Pastane usulü tahinli çörek tarifi

Tahinli pekmezli çörek tarifi

Pastane usulü tahinli çörek tarifi için malzemeler

1, 5 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kurumaya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3-3, 5 su bardağı elenmiş un

İç harcı için;

1 su bardağı tahin

1, 5 çay bardağı şeker

Üzerine sürmek için;

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı pekmez

Yarım çay bardağı su

Üzerine serpmek için;

Susam

Pastane usulü tahinli çörek tarifi nasıl yapılır?

Şeker, maya, ılık süt Ve su derin bir kaba alınıp, tahta kaşıkla karıştırılır. Üzerine sırasıyla sıvı yağ ve tereyağı ilave edildikten Sonra, unumuz elenerek konuya dahil olur. Yumuşak dokulu bir hamur oluşacaktır. 10 dakika kadar yoğrulup, yarım saat dinlendirilir. Bu arada tahin ve şekerimiz birleştirilerek iç harç oluşturulur. Mayalanan hamurumuzu 6-8 adet bezeye bölünür. Her bir beze elinizle veya bir oklava yardımıyla güzelce açılır. Tüm yüzeyine tahinli şeker karışımı harcımız yayılarak sürülür ve hamurumuz rulo şeklinde sarılır. Hamurumuzu bir ucundan tutulup, döndürerek pastane çöreği formunu kazanmış olmaktadır. Ayrı bir kasede üzeri için; Bir adet yumurta sarısı iki yemek kaşığı pekmez ve yarım çay bardağı su çöreklerimizin üzerine sürülür. En son olarak Susam Serpilip, Önceden satılmış 180° fırında yaklaşık 35 40 dakika üstü kızarana kadar pişirilir.