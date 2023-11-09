Tahincioğlu’ndan ‘EVSANE’ kampanya: Tüm projelerde % 25 indirim

Hayata geçirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektöründeki liderliğini koruyan Tahincioğlu Gayrimenkul, indirim ve ödeme kolaylıklarıyla yeni kampanyalar geliştirmeye devam ediyor. Nidapark Çankaya, Nidapark Çengelköy, Nidapark Ataşehir, Nidapark İstinye, Nidapark Gündoğan ve Nidapark Küçükyalı Palladium Cadde Alışveriş Sokağı projelerinde kasım ayı boyunca geçerli olacak ‘EVSANE Kampanyası’; ev, ofis ve mağaza sahibi olmak isteyenlere çok avantajlı fiyatlar ve ödeme koşulları sunuyor.

Söz konusu kampanya kapsamında peşin alımlarda yüzde 25 indirim, vadeli alımlarda ise 1 milyon TL’ye varan indirim ve 36 ay için 1,59 vade ile ev, ofis ya da mağaza sahibi olunabiliyor. Bol fırsatlar sunan bu kampanya hakkında müşterilerini satış ofislerine davet eden Tahincioğlu Gayrimenkul, herkes için yepyeni bir hayatın kapılarını aralıyor.

“Kasım indirimlerini sektöre taşıdık”

Sektördeki gelişmeler ve kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Sektörümüzle ilgili genel tabloya baktığımızda, yaşadığımız enflasyonist ortamda krediye erişimin zor olduğu bir dönemden geçtiğimizi söyleyebiliriz. Artan fiyatlarla birlikte tüketicinin konuta erişilebilirliği tarafında ciddi bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen geçmişe baktığımızda gayrimenkulün en güvenli yatırım aracı olduğunu ve diğer yatırım araçlarına göre daha çok daha fazla kazandırdığını çok defa tecrübe ettik. Tüm bunları dikkate alarak biz de Tahincioğlu Gayrimenkul olarak, tüketicinin erişimini kolaylaştırmak adına Kasım ayı indirimlerini sektörümüze taşıyarak, ev sahibi olmak isteyenlere cazip bir kampanya sunuyoruz. Kampanya kapsamında peşin alımlarda yüzde 25 indirim, firma bünyesinde vadeli alımlarda ise 1 milyon TL’ye varan indirim ve 36 ay 1,59 vade imkanı sunuyoruz. İlk kez yüzde 25 indirim uyguladığımız Kasım ayı içerisinde geçerli olacak kampanyamız farklı şehirlerdeki tüm projelerimizde yer alan konut, ofis ve mağazalarda geçerli olacak” şeklinde konuştu.

1 milyon 785 bin TL’den başlayan fiyatlarla

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Tahincioğlu, yaptıkları yüzde 25 oranındaki peşin indirimin önemli bir iskonto olduğuna dikkat çekerek, “Hayata geçirdiğimiz kampanya kapsamında en uygun ürünümüz Nidapark Küçükyalı Palladium Alışveriş Sokağı’nda yer alan 1 milyon 785 bin TL değerindeki mağazamız. Projelerimizden ev ya da dükkan sahibi olmak isteyenler, Kasım ayı boyunca sabah 09:00’dan akşam 19:00’a kadar hizmet veren satış ofislerimizi ziyaret edebilir, Tahincioğlu ayrıcalığıyla ev sahibi olabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kampanya kapsamındaki projeler:

Dikmen Vadisi’ne komşu konumda; Nidapark Çankaya

Nidapark Çankaya projesi, şehir merkezindeki ender rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi’nin tamamlanan ilk etabıyla planlanan ikinci etabı arasında yer alıyor. Yaklaşık 38 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Nidapark Çankaya’da; 1+1, 2+1, 3+1, 3,5+1, 4,5+1 ve ticari üniteler olmak üzere 206 adet bağımsız bölüm bulunuyor.

Dikmen Vadisi manzaralı projenin sosyal donatı alanlarında ise havuz, spor salonu, güneşlenme terası, stüdyo, çocuk oyun alanı, açık hava sosyal tesis alanı ve yürüyüş yolları bulunuyor. 700 bin metrekare alana yayılan Dikmen Vadisi’nin içinde deprem güvenliği artırılmış bir şekilde geliştirilen Nidapark Çankaya, bulunduğu konum itibariyle her gün toprağa basma, tabiatın sunduklarını yeniden keşfetme, koşma, spor yapma, dinlenme gibi olanaklara sahip.

Turan Güneş Bulvarı’na 2, 1071 Malazgirt Bulvarı’na 6, Atakule’ye 7, Panora AVM’ye 8 dakika mesafede bulunan Nidapark Çankaya; 29 Mayıs Devlet Hastanesi’ne 8, Eymir Gölü’ne 15, Kuğulu Park’a ise 14 dakika uzaklıkta bulunuyor. Türkiye’nin en gelişmiş ikinci ilçesinde yaşama ve yatırım yapma fırsatı sunan Nidapark Çankaya bulunduğu konum itibariyle de 114 büyükelçilik ve 839 resmi kuruma olan yakınlığıyla iş ve ev arasındaki mesafeyi minimuma indiriyor.

Ataşehir’de az katlı, çok güvenli bir proje: Nidapark Ataşehir

Birçok yenilik ve fırsata açık olan Ataşehir zemini itibariyle uzmanlar tarafından İstanbul’un en sağlam bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. İstanbul’un en genç ilçelerinden Ataşehir’de ‘şehrin pozitif enerjisi’ sloganıyla inşa edilen Nidapark Ataşehir’in ön satış döneminde satışta olan etapların yüzde 50’si satıldı. Projede Safir, Topaz ve İnci etabında toplam 233 bağımsız bölüm yer alıyor. Nidapark Ataşehir’in geniş teras alanları, her daireye ait büyük balkonları, üst katlarında yer alan gökyüzü pencereleri, 6 metre yüksek tavanlı galerili loft daireleri ve müstakil bahçeleri ile dikkat çeken proje, az katlı mimarisi ile bölgenin en güvenli yapılarından biri olacak. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı daire seçeneği sunan proje minimum 3 maksimum 7 katlı blokların yer aldığı az katlı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Anadolu Yakası’nın kalbinde yer alan İstanbul Finans Merkezi’ne yakın konumda yükselen Nidapark Ataşehir, eşsiz merkezi konumu, Marmaray ve üç farklı metro hattına olan yakınlığı, yanı başında yer alan İçerenköy metro durağı, alternatif bağlantı yolları ve boğaz köprülerine yakın mesafesi ile ulaşımı sorun olmaktan çıkartıyor.

Nidapark Gündoğan Sunset’e şimdi ön satışta

Ön satışına başlanan yeni proje, suit villa ve flat villalardan oluşuyor. Projede suit villalar 1+1, 2+1 ve 3.5+1, flat villalar ise 3.5+1 olarak tasarlandı. Müstakil yaşam konforu sunan özel havuzlu ve bahçeli flat villalarıyla, beyaz eşyalı mobilyalı ve dekorasyonlu iç mimarisiyle, lüks restoran, kafe, spa merkezi ve Premium otel hizmetleriyle Nidapark Gündoğan Sunset otel konforunda bir hayat sunuyor. Nidapark Gündoğan Sunset’te metrekare aralıkları yaklaşık 50 - 156 arasında değişkenlik gösteriyor ve fiyatlar 380 bin dolardan başlıyor. Gündoğan merkeze 2,3 km, Yalıkavak Marina’ya 8 km, Midtown AVM’ye 15 km mesafede yükselen projenin zengin sosyal alanlarında açık yüzme havuzu, güneşlenme terasları, restoran, havuz bar, fitnes center ve SPA bulunuyor.

50 bin komşu, 1.5 milyon potansiyel müşteriye sahip mağazalar şimdi satışta

Anadolu Yakası’nın en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan ve Emlak Konut GYO ile birlikte geliştirilen Nidapark Küçükyalı içerisinde yer alan alışveriş caddesi konseptinde geliştirilen, günlük iş ve ev güzergâhında tüm ihtiyaçlara cevap veren Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağazaları şimdi satışta. Özellikle kira geliri elde etmek isteyen yatırımcılar ve büyümek isteyen işletmeler için büyük bir fırsat sunan Palladium Cadde Alışveriş Sokağı mağazaları 50 bin komşuya, çevresiyle birlikte 1.5 milyon potansiyel müşteriye sahip.

Ayrıca, E-5 Karayolu’na ve metroya direkt bağlantısı olan proje, hem yaşayanlara hem de çevre sakinlerine ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

Muhteşem boğaz manzarası ile Nidapark Çengelköy’de son 15 daire

Çengelköy’ün merkezinde, az katlı ve yatay mimari ile bölgenin dokusuna uygun olarak tasarlanan Nidapark Çengelköy projesinde son 15 dairenin satışları tüm hızıyla devam ediyor. Nidapark Çengelköy’de daireler, konfor ve lüksü bir arada sunmasının yanında gün ışığını ve manzarayı maksimum alacak cam yüzeylere, geniş salon pencerelerine, geniş balkon ve teraslara, yüksek tavanlara sahip. Nidapark Çengelköy projesinde, asırlık ağaçların altında yeni yaşam koşullarına ve ihtiyaçlara göre tasarlanan 10 bin metrekare yeşil alan bulunuyor. Sosyal donatıları arasında açık ve kapalı havuz, sauna, buhar odası, kafe, çocuk oyun alanı ve yürüyüş parkurları bulunan proje, aynı zamanda Çengelköy merkeze yaklaşık 5 dakikalık mesafede hayatın tam merkezinde yer alıyor.

Lüksü, İstinye Koyu manzaralı doğa ile yaşamak isteyenlere: Nidapark İstinye

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçen Nidapark İstinye; Panorama, Vadi ve Koru olarak adlandırılan 3 ayrı etaptan oluşuyor. Her etapta kendine ait sosyal tesislerin bulunduğu proje bahçe üzerine 4 ve 5 katlı olarak tasarlanan bloklar, 2+1’den 5+2’ye uzanan seçenekleriyle her ihtiyaca rahatlıkla cevap verebilecek özelliklere sahip. Yüksek nitelikli bölümleri, lamine parke zeminli salon ve odalarıyla üst seviyede bir kalite anlayışını önünüze sererken, yerden ısıtma sistemi ve soğutma üniteleriyle hayatınıza konfor katıyor.

İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumu ve az katlı mimari konseptte tasarlanan Nidapark İstinye Projesi, ev sahiplerine bahçe katları, ara katlar ve çatı katlarındaki ünitelerle her katında farklı yaşam alternatifleri sunuyor. Bahçe kullanım imkanı sunan bahçe katları dubleks veya simpleks olmak üzere iki farklı ünite tipinden oluşuyor. Nidapark İstinye projesi sosyal tesislerinde, kafe, çocuk oyun alanları, ücretsiz eğitmen eşliğinde fitness, özel stüdyo odaları,

kapalı ve açık havuz, kuaför, market, özel yemek salonları, TV odaları, sinema salonu, oyun ve aktivite odaları bulunuyor. Yürüyüş parkurları ve spor sahalarının yer aldığı projede, yakın noktalara shuttle ile ulaşım imkânı da sağlanıyor. Projede ayrıca elektrikli araç şarj istasyonu, ücretsiz teknik destek servisi, özel kiralanabilir depo alanları ve aplikasyon aracılığıyla hizmetler sunuluyor. Nidapark İstinye, İstinye Koyu manzarasına hâkim bir konumda yer alıyor.