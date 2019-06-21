0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 21:49
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 21:49
  1. Basketbol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 89-74’lük skorla yenerek seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
    1. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla..
    3. Dedesini ziyarete giden çocuk..
    4. Kırıkkale Üniversitesinde “İstiklal..
    5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde..
    6. Ortodoks Yahudiler İsrail'in zorunlu..
    7. "Ayrım yapmadan bütün vatandaşların..
    8. Seçimden önce bomba 2 anket!
    9. Bakan Selçuk: "Milletimize efendi..
    10. Trump ile Muhammed bin Selman petrol..
    11. Jandarma D-100’de kuş uçurtmuyor
    12. Frenleri patlayan midibüs 2 araca..
    13. Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa..
    14. Ziyaret sonrası AK Parti ve Saadet..
    15. BM önünde "Muhammed Mursi" gösterisi
    16. Suriye’ye askeri araç ve komando..
    17. Diyarbakırlı çocuklardan büyüklere..
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019..
    19. Erdoğan: CHP'nin adayı daha geri
    20. Şehzade kebabı nasıl yapılır? Şehzade..
    21. İsrail askerleri 79 Filistinliyi..
    22. Ahmet Ürkmezgil'den transfer açıklaması
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye..
    24. Traktörün altında kalan kardeşlerden..
    25. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    26. Renkli peynir topları nasıl yapılır?..
    27. Kayısı marmelatı nasıl yapılır?..
    28. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019..
    29. Seyahatteyken varis hastaları ne..
    30. Altın ne kadar oldu? 21 Haziran gram,..
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap