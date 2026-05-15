  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü! Karadeniz’de çay mesaisi başladı Haberi alan Tarım Kredi KOOP Marketlerine koştu: Öyle bir talep var ki, market 'stoklar azaldı' duyurusu yaptı Geleceği merak konusuydu! Ederson’un gitmek istediği takım açıklandı Sürpriz olacak mı? Ouachu için teklifi kim yaptı? Aziz Yıldırım mı? Hakan Safi mi? Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi! Dünyanın en pahalı balı bakın hangi ilimizde Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kutlamaları için RAMS Park'a hareket etti Dünyanın dev şeker üreticisinden kritik hamle! Piyasalar alarma geçti Bu görüntüyle paylaştılar: Türkler adalarımızı işgal edecekler CHP’li Manavgat Belediyesi rüşvet davasında karar açıklandı: Niyazi Nefi Kara için 46 yıl 10 ay hapis!
Türkiye
10
Yeniakit Publisher
Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Rize'nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkan bir cipin takla atarak karşı şeritteki başka bir aracın üzerine düşmesi sonucu ortalık savaş alanına döndü

#1
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen dehşet verici kazada, Yadigar Kasarcı yönetimindeki cip refüje çarpıp havalanarak karşı yönden gelen Eren Erkılıç'ın kullandığı aracın üstüne indi.

#2
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

RİZE'nin Pazar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cipin, takla atarak karşı şeride geçip, seyir halindeki başka bir cipin üzerine düştüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

#3
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Kaza, saat 16.00 sıralarında Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine seyir halinde olan Yadigar Kasarcı'nın (45) kontrolünü yitirdiği 53 HG 048 plakalı cip, hızla refüje çıkıp, demir bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti.

#4
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Havalanan araç, o sırada Eren Erkılıç (40) yönetimindeki 53 ADF 189 plakalı cipin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Demir yığınına dönen ciplerden çıkarılan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Mustafa Taha K., Birgül K., Hilmi Tayanç K., Doğu E., Gözde E. ve Yasemin M., ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#6
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Yadigar Kasarcı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

#7
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

#8
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

#9
Foto - Rize'de korkunç kaza! Karşı şeride uçan cip diğer aracın üzerine düştü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İzmir'de CHP belediyeciliği sınıfta kaldı! Hizmet değil eziyet üretiyorlar!
Sosyal Medya

İzmir'de CHP belediyeciliği sınıfta kaldı! Hizmet değil eziyet üretiyorlar!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "hizmet yapıyoruz" maskesi altında yürüttüğü göz boyama çalışmaları, vatandaşları canından bezdirdi...
Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı
Siyaset

Bu kez şaşırttı! DEM’li belediyeden Türk Bayrağı ısrarı

Terörsüz Türkiye süreci meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçmişte Türkiye’nin tüm değerleriyle çelişen bir siyaset izleyen DEM Parti, “Türk..
Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!
Gündem

Yunan'ın korkulu rüyası gerçek oldu! Kıbrıs'ta Türk ordusunun ezici üstünlüğü karşısında Rumlar tir tir titriyor!

Yunanistan merkezli SigmaLive tarafından yayınlanan "Kıbrıs'taki Askeri Güçler 2026" raporu, adadaki askeri dengelerin Türkiye lehine nasıl ..
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi
Gündem

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yeni gelişme! 4 sanık tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu toplam 200..
Özgür Özel ve avaneleri haraç düzeni kurmuş! AK Partili Acar'dan mavi valiz ve para kuleleri tepkisi!
Gündem

Özgür Özel ve avaneleri haraç düzeni kurmuş! AK Partili Acar'dan mavi valiz ve para kuleleri tepkisi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimini hedef alarak, partide bir "haraç düzeni" kurulduğunu..
Egzama ile geçen 37 yıllık azap! Bu yaptığı ile ilacın yapamadığını yaptı kurtuldu
Sağlık

Egzama ile geçen 37 yıllık azap! Bu yaptığı ile ilacın yapamadığını yaptı kurtuldu

Dünyada milyonlarca insanı pençesine alan ve kesin bir tedavisi bulunmayan kronik deri hastalığı egzama, 37 yaşındaki Luke Brown için hayatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23