0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Bahçeşehir Koleji: 74 - Pınar Karşıyaka: 62

05 Mayıs 2019 Pazar 14:58
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Colom 11, Rautins 15, Babb 15, Hadi Özdemir 6, Slaughter 12, Can Altıntığ 2, White 11, Emir Preldzic 2, Ahmet Fatih Cantitiz

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 11, Birkan Batuk 6, Evans, Marei 11, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 16, Tayfun Erülkü 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz

1. Periyot: 25-13

Devre: 36-26

3. Periyot: 54-41


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Pınar Karşıyaka ise 16. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Rautins ve Babb'la üç sayılık basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Slaughter'ın pota altından kaydettiği sayıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (18-8) taşıyan ev sahibi ekip, Rautins'in basketleriyle ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta İlkan Karaman'la pota altından arka arkaya sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-20. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçildi ve Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 36-26 önde gitti.

İkinci yarı da karşılıklı basketlerle başlarken, Bahçeşehir Koleji, 25. dakikayı 9 sayı farkla (42-33) üstün tamamladı. Hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka karşısında Colom'un sayılarıyla farkı açan ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı 14'e (51-37) çıkardı. Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 54-41 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan ve 31. dakikada farkı 17 sayıya (58-41) çıkartan Bahçeşehir Koleji karşısında savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ın basketleriyle 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 66-58. Bahçeşehir Koleji, White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-62 galip ayrıldı.


- Bahçeşehir Koleji'nden örnek davranış


Bahçeşehir Koleji, müsabakaya oyuncakları ile gelen taraftarlara ücretsiz bilet verdi.

Toplanan oyuncakların köy okullarına gönderileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 14:58
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Pınar Karşıyaka
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
    1. Foseptik çukuruna düşen çocuk öldü
    2. Kızını taciz eden adamı döverek öldürdü!
    3. "Şampiyonlar" filminin galası yapıldı
    4. Filistinli dansçı baygınlık geçirdi
    5. Türkiye’ye ‘Feminist Dayanışması’ için..
    6. "19 Günde 19 Mayıs 2019"
    7. (Özel) AVM ve toptancılarda Ramazan..
    8. Uyuşturucu zanlıları trafik kazasında..
    9. Çobanbey Sınır Kapısı'nda yoğunluk
    10. Posof’ta bahar çiçekleri açtı
    11. Manisa TSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı..
    12. Android telefon kullananlar şokta!..
    13. Gürcistan'da Çay ve Bal Festivali
    14. Kuyumcuda sahte para ile alışveriş..
    15. Mübarek Ramazan Ayı ile eş zamanlı..
    16. Aydın’da serin ve yağışlı hava etkili..
    17. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 4..
    18. Esed ve Rusya'dan çifte saldırı!..
    19. Pazarcılar sosyete pazarının hafta..
    20. Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat'tan yeni..
    21. Büyükşehir Ramazan’a hazır
    22. Trafik kazasında uyuşturucu zanlıları..
    23. Erzincan’da örtü yangını
    24. UCİM Erzurum Temsilciliği çocuk..
    25. Lise öğrencisi denizde boğulma..
    26. İsrail’in son saldırısında 2..
    27. Camilerde mukabeleler başladı
    28. Eski Malatya sosyal ve kültürel..
    29. Hıdrellez etkinliğinde dualar şehitler..
    30. Sinoplu güreşçi Mehmetbeyoğlu Avrupa..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Milli İHA Anka oyunu, PUBG'ye rakip oldu!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler