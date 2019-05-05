



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı

Bahçeşehir Koleji: Colom 11, Rautins 15, Babb 15, Hadi Özdemir 6, Slaughter 12, Can Altıntığ 2, White 11, Emir Preldzic 2, Ahmet Fatih Cantitiz

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 11, Birkan Batuk 6, Evans, Marei 11, Akif Egemen Güven 8, Erdi Gülaslan, İlkan Karaman 16, Tayfun Erülkü 2, Görkem Doğan, Berke Aygündüz

1. Periyot: 25-13

Devre: 36-26

3. Periyot: 54-41





İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 74-62 yendi.

Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Pınar Karşıyaka ise 16. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Rautins ve Babb'la üç sayılık basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 10-6 üstün geçti. Slaughter'ın pota altından kaydettiği sayıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (18-8) taşıyan ev sahibi ekip, Rautins'in basketleriyle ilk çeyreği 25-13 önde tamamladı.

İkinci periyotta İlkan Karaman'la pota altından arka arkaya sayılar üreten Pınar Karşıyaka, 14. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 29-20. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçildi ve Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 36-26 önde gitti.

İkinci yarı da karşılıklı basketlerle başlarken, Bahçeşehir Koleji, 25. dakikayı 9 sayı farkla (42-33) üstün tamamladı. Hücumlardan boş dönen Pınar Karşıyaka karşısında Colom'un sayılarıyla farkı açan ev sahibi ekip, 28. dakikada farkı 14'e (51-37) çıkardı. Bahçeşehir Koleji, final periyoduna 54-41 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan ve 31. dakikada farkı 17 sayıya (58-41) çıkartan Bahçeşehir Koleji karşısında savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman'ın basketleriyle 37. dakikada farkı 8'e indirdi: 66-58. Bahçeşehir Koleji, White'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-62 galip ayrıldı.





- Bahçeşehir Koleji'nden örnek davranış





Bahçeşehir Koleji, müsabakaya oyuncakları ile gelen taraftarlara ücretsiz bilet verdi.

Toplanan oyuncakların köy okullarına gönderileceği belirtildi.