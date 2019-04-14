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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 82 - Türk Telekom: 89

14 Nisan 2019 Pazar 19:31
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Cebeci

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Sinem Tetik

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 18, Mehmet Yağmur 10, Ellis 17, Babic 7, Semih Erden 14, Ramazan Tekin 8, Sabahattin Can Göndür 3, Minchev 5

Türk Telekom: Landesberg 13, Yunus Emre Sonsırma 7, Campbell 11, Gabriel 15, Stimac 15, Ender Arslan 5, Kaya Peker 9, Nusret Yıldırım 3, Polat Kaya, Redding 11

1. Periyot: 19-23

Devre: 42-44

3. Periyot: 60-68


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftanın kapanış maçında Türk Telekom, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 89-82 yendi.

Türk Telekom, 14. kez sahadan galip ayrıldı, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 18. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Türk Telekom, 2. dakikayı 8-0 önde geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Heslip ve Ellis'in sayılarıyla toparlansa da konuk ekip, son bölümde tecrübeli oyuncuları Kaya Peker ve Ender Arslan'la sayılar bularak ilk çeyreği 23-19 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte de dengeli mücadele sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mehmet Yağmur'un basketiyle 19. dakikada skoru eşitledi: 40-40. Boyalı alanda etkili olan Türk Telekom, ilk yarıyı Kaya Peker'in bitime 4 saniye kala kaydettiği basketle 44-42 üstün kapattı.

İkinci yarıya üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlayan Türk Telekom, 25. dakikayı 53-49 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde tempo artarken Yunus Emre Sonsırma ve Campbell'le skor üreten konuk ekip, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 29. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-66. Türk Telekom, son çeyreğe de 68-60 önde girdi.

Maçın son periyodunda üstünlüğünü sürdüren Türk Telekom, karşılaşmayı da 89-82 kazandı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 19:31
  1. Basketbol
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
  4. Türk Telekom

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