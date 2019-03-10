Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Darüşşafaka Tekfen: 93 - Pınar Karşıyaka: 78



Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu 7, Douglas 15, Peiners 9, Evans 14, Eric 22, Berk Demir 2, Kartal Özmızrak 6, Muhammed Mustafa Baygül 12, Oğuz Savaş, Brown 6 Pınar Karşıyaka: Berk İbrahim Uğurlu 3, Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 12, Marei 10, Henry 11, Akif Egemen Güven 8, Berke Aygündüz, Tayfun Erülkü, Walker 8, Evans 13 1. Periyot: 25-19 Devre: 51-39 3. Periyot: 67-57 Beş faulle oyundan çıkanlar: 33.02 Marei, 38.51 Evans (Pınar Karşıyaka) 37.33 Evans (Darüşşafaka Tekfen)

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 93-78 yendi. Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçla 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı. Karşılıklı sayılarla başlayan müsabakada Henry ile dış atışlardan sayılar üreten Pınar Karşıyaka'ya Evans ve Eric'in pota altından bulduğu basketlerle karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini arttıran Darüşşafaka Tekfen, Eric'in smaçıyla 19. dakikada farkı çift hanelere (46-35) çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, soyunma odasına 51-39 üstün gitti. İkinci yarıya Evans'ın sayılarıyla iyi başlayan ve farkı 23. dakikada 17 sayıya (58-41) taşıyan Darüşşafaka Tekfen, final periyoduna 67-57 önde girdi. Son çeyrekte savunmasını sertleştiren Pınar Karşıyaka, pota altından ürettiği sayılarla 33. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 69-63. Douglas ve Muhammed Mustafa Baygül'ün basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 93-78 mağlup ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.