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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş Sompo Japan: 77 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 65

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:29
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 22, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander 10, Buva 18, Benzing 10, Samet Geyik 8, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 12, Bora Hun Paçun 4, Etou 13, Wilbekin 15, Barlow 5, Edogi 10, Herndon 3, Burak Eşlik 3, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen

1. Periyot: 17-26

Devre: 40-34

3. Periyot: 61-51

Beş faulle çıkanlar: 36.00 Buva (Beşiktaş Sompo Japan), 38.06 Bora Hun Paçun (Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 77-65 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 8. galibiyetini aldı, Sakarya temsilcisi ise 9. mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş Sompo Japan'ın pota altından bulduğu sayılara dış atışlarla karşılık veren Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 6. dakikada skoru 10-10 yaptı. Alp Karahan'ın katkısıyla oyundaki etkisini yükselten konuk ekip, peş peşe gelen sayılarla farkı açtı ve ilk çeyrekte son 2 dakikaya 20-14 önde girdi. Kalan bölümde savunma direncini de artıran Sakarya temsilcisi, ilk çeyreği 26-17 üstünlükle tamamladı.

İki takımın da etkili savunma yaparak başladığı ikinci çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan, 14. dakika biterken farkı 3 sayıya indirdi: 26-29. Boyalı alanda etkili olan ev sahibi ekip, rakibinin dış şutlarını engellemekte güçlük yaşasa da Benzing'in 3 sayılık basketiyle 16. dakikada skoru eşitledi: 31-31. Ardından hücumda daha üretken oynamaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, üst üste bulduğu basketlerle soyunma odasına 40-34 önde gitti.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş Sompo Japan, Alexander'ın 24. dakikada kaydettiği basketle farkı çift hanelere çıkardı: 49-38. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 61-51 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, pota altından bulduğu basketlerle etkili olurken, ev sahibi ekip ise hızlı hücumlardan attığı sayılarla farkı korudu. Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmadan 77-65 galip ayrıldı.


- Burak Yılmaz'a tepki


Bir grup Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlı kulübün Trabzonspor'dan transfer ettiği futbolcu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.

Karşılaşmayı takip eden taraftarların bir bölümü, Burak Yılmaz aleyhinde tezahürat yaptı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:29
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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