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Tahincioğlu All-Star 2019'un biletleri satışa çıktı

24 Kasım 2018 Cumartesi 10:56
Tahincioğlu All-Star 2019'un biletleri satışa çıktı


İSTANBUL (AA) - Basketbolda Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunun biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 Ocak Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun biletlerinin, Mobilet üzerinden satışa çıkarıldığı belirtili.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının parkede hünerlerini sergileyeceği etkinlik kapsamında, şarkıcı Edis'in de konser vereceği aktarıldı.

Organizasyonda, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi oyuncularından halk oylamasıyla belirlenecek isimler, Asya Karması ve Avrupa Karması takımları altında karşılaşacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları da düzenlenecek.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 10:56
  1. Basketbol
  2. Tahincioğlu All-Star 2019
  3. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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