Tahin ve susam ile ilgili önemli uyarı! Uzman doktor kritik detayı paylaştı

Çocuklarda alerjinin en önemli sebeplerinden biri de besinler. Peki, susamın ve tahinin alerjiyi tetiklediğini biliyor muydunuz? Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Susam veya tahin tüketimiyle ağız, boğaz ya da dudaklarda hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi olabilir." dedi. İşte alerji sebebi besinler...

Çocuklarda alerjinin sebepleri aileler tarafından merak ediliyor. Alerji denilince akla ilk gelen besin alerjisi oluyor. Peki, hangi besinler alerjiyi tetikliyor? Susama ve tahine dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, "Susam veya tahin tüketimiyle ağız, boğaz ya da dudaklarda hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi olabilir." dedi.

AA'da yer alan habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, son yıllarda artan susam ve tohum alerjilerine karşı açıklamalarda bulundu.

Vejetaryan beslenme etkiledi

Son yıllarda susam, ay çiçeği, haşhaş, balkabağı, hardal ve keten gibi tohumların günlük beslenme programında kullanımının artmasıyla, tohumlarla ilgili alerjik reaksiyonların giderek artan oranlarda bildirildiğini belirten Nacaroğlu, şu bilgileri verdi:

"Çocuk olgularda da birçok yiyeceğe susam ve çeşitli tohumların katılması ve cilt yoluyla maruziyet sebebiyle tohum alerjisinin sıklığı arttığı bildirilmektedir. Susam, çok sayıda gıda maddesine dahil olmasından dolayı alerjik reaksiyonlarından sorumlu en sık tohum olarak karşımıza çıkmaktadır. Susam alerjisi, diyet alışkanlıklarının küreselleşmesi ve vejetaryen-vegan yaşam tarzlarına yönelik genel eğilimin artmasıyla hekimlerin günlük rutininde giderek daha fazla görülmeye başlamıştır."

Alerjiye sebep olan besinler

Türkiye'de çocuklarda besin alerjisi dağılımının incelendiği 2020 yılında yapılan bir çalışmada yumurta, süt, fındık alerjisinden sonra susam alerjisinin 4'üncü sıklıkla görüldüğünü belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şunları aktardı:

"Susam alerjisi olan olguların başvuru şikayetlerine bakıldığında susam veya tahin tüketimi takiben ağız, boğaz ya da dudaklarda hafif ödem ve şişliğin eşlik ettiği kaşıntı, yanma ya da karıncalanma hissi olabileceği belirtilmiştir.

Daha az sıklıkla boğazda ve göğüste sıkışma hissi, nefes darlığı, kusma, ishal ve bilinç kaybı gibi daha ciddi anafilaksi olarak adlandırdığımız alerjik şok tablosuna neden olabilir.

Bazı hastalarda ise cilt yoluyla temasla deride kaşıntı ve kızarıkla giden egzama bulgusuna neden olabilir.

Yine susam tohumlarından farklı olarak susam yağı da içeriğinde sesamol ve sesamin gibi alerjenler içermesinden dolayı alerjik egzamaya neden olabilir.

Susam dahil birçok tohum alerjeni; yer fıstığı, kuruyemiş, kivi ve diğer tohumlar ile benzer ortak protein taşımaktadır.

Susam çekirdekleri incelendiğinde de; haşhaş tohumu, fındık, kivi ve tahıllar ile çeşitli derecelerde benzer protein yapısına sahip oldukları gösterilmiştir.

Aynı zamanda susam ile ceviz, kaju, Avustralya fındığı, Antep fıstığı ve yer fıstığı arasında ortak protein yapıları mevcuttur. Bu besinler arasında ortak protein yapısındaki alerjenlerden ötürü susam alerjisi olan olgular bu gıdaları tükettiği zamanda alerjik reaksiyonlar karşımıza çıkabilir."