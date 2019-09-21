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Tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin pekmezin yararları

Sıkça tüketilen tahin pekmezin yararlarını ve etkilerini sizler için bu haberde birleştirdik. Peki ama tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin pekmezin yararları nelerdir? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
Tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin pekmezin yararları

Sıkça tüketilen tahin pekmezin yararlarını ve etkilerini sizler için bu haberde birleştirdik. Peki ama tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin pekmezin yararları nelerdir? İşte detaylar...

Tahin ve pekmez karışımı, uzun yıllar öncesinden bizlere miras kalmış geleneksel bir lezzet. Pekmezin şeffaflığı ve şekeri, tahinin yağı ile dengelendiğinde ortaya enfes bir att çıkıyor.

Her besinde olduğu gibi fazla tüketimi zararlıdır. İçerdiği kuvvetli etken maddeler sayesinde, vücuda ağır gelebilir. Fakat sınırlı ve düzenli tüketimi, birçok yararı beraberinde getirir.

Günde iki tatlı kaşığı kadar tahin pekmez tüketmek oldukça yaralıdır. Fazla tüketilmesi uzmanlar tarafından sakıncalı bulunmuştur.

Tahinn pekmezin yararları nelerdir?

  • Günlük protein ihtiyacının bir miktarını karşılar.
  • Bağırsakları temizler.
  • Mideyi rahatlatır.
  • Unutkanlık, dalgınlık gibi sorunların üstesinden gelir.
  • Enerji verir.
  • Vücudu sıcak tutar.
  • Tokluk hissi verir. Ani açlıkları dindirir.
  • Astım, bronşit ve nefes darlığında rahatlama sağlar.
  • Yorgunluk ve bitkinliği alır.
  • Kemik gelişimini destekler.
  • Kansızlığı ortadan kaldırır.
  • Bademcik iltihabı gibi anlarda mikropları kırmaya yardımcıdır.
  • B vitamini, demir eksikliği tedavisinin doğal ilacıdır.
  • Kasları geliştirir.
  • Zihin gelişimini destekler.
  • Hafızayı güçlendirir. 
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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 12:38
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