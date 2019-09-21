Sıkça tüketilen tahin pekmezin yararlarını ve etkilerini sizler için bu haberde birleştirdik. Peki ama tahin pekmez ne kadar yenmeli? Tahin pekmezin yararları nelerdir? İşte detaylar...

Tahin ve pekmez karışımı, uzun yıllar öncesinden bizlere miras kalmış geleneksel bir lezzet. Pekmezin şeffaflığı ve şekeri, tahinin yağı ile dengelendiğinde ortaya enfes bir att çıkıyor.

Her besinde olduğu gibi fazla tüketimi zararlıdır. İçerdiği kuvvetli etken maddeler sayesinde, vücuda ağır gelebilir. Fakat sınırlı ve düzenli tüketimi, birçok yararı beraberinde getirir.

Günde iki tatlı kaşığı kadar tahin pekmez tüketmek oldukça yaralıdır. Fazla tüketilmesi uzmanlar tarafından sakıncalı bulunmuştur.

Tahinn pekmezin yararları nelerdir?